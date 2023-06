Partir en vacances plus tôt et brosser l’école ? Gare aux "contrôles renforcés"

Toutefois, avant de pouvoir pleinement profiter de celles-ci, ils devront d’abord s’acquitter des épreuves certificatives et autres sessions d’examens, lesquelles débutent d’ici quelques jours (lire ci-dessous).

Une fois leurs examens terminés, les élèves devront ensuite continuer de fréquenter l’école durant les derniers jours de l’année scolaire. C’est en effet à la date du vendredi 7 juillet seulement que l’année scolaire prendra officiellement fin en 2023, conséquence directe de la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires entrés en vigueur depuis cette année.

Cela n’a toutefois pas empêché certaines familles d’anticiper leur départ en vacances, fixant celui-ci dans le courant de la première semaine de juillet. De quoi faire manquer à leurs enfants mineurs inscrits dans les écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles ces quelques derniers jours, appelés communément "jours blancs".

Obligation scolaire

On rappellera que, depuis la rentrée de 2020, l’obligation scolaire en Belgique concerne tous les mineurs âgés de 5 à 18 ans, domiciliés ou résidant sur le territoire national.

Introduite en Belgique depuis plus de cent ans (1914), cette obligation est régie par la loi du 29 juin 1983 et le décret du 3 mai 2019. Elle a pour objectif de garantir le droit à l’instruction des mineurs d’âge, tel que consacré, notamment, par l’article 24 de la Constitution belge. Et elle comprend une obligation de fréquentation de l’institution scolaire dans laquelle est inscrit le mineur d’âge.

Cette obligation de fréquentation prévoit ainsi que toute absence non justifiée d’un élève doit être transmise par l’école au Service du Droit à l’instruction (SDI) de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à partir du moment où cette absence dépasse les 9 demi-jours (1 heure = 1 demi-jour).

Contrôles et sanctions

Du côté du cabinet de la ministre de l’Éducation, on confirme que "ces contrôles seront renforcés " durant cette fin d’année scolaire 2022-2023 et plus précisément durant la première semaine de juillet 2023.

Selon les textes en vigueur, le SDI peut alors, dans les cas jugés les plus problématiques, saisir le procureur du roi. Les parents du jeune concerné risquent alors une poursuite devant le tribunal de police, ainsi qu’une amende.

On signalera par ailleurs qu’une absence injustifiée dépassant les 20 demi-jours peut également, dans le secondaire uniquement, avoir une incidence sur le montant de l’allocation d’études et celui des allocations familiales, dès lors que l’élève est âgé de plus de 18 ans à Bruxelles et plus de 21 ans en Wallonie.

Autrement dit, et même s’il semble difficile d’imaginer un procureur du roi mener la chasse aux élèves vacanciers précoces, si cette raison ne justifie pas au regard des différents règlements l’absence d’un élève pendant les "jours blancs", mieux vaut tout de même informer l’école si l’on souhaite partir en vacances dès le 1er juillet…

Jours blancs

Au fait, que font les élèves durant cette dernière semaine d’école ?

Si les écoles peuvent parfois donner l’impression de tourner au ralenti durant cette dernière semaine de l’année, la vie scolaire y bat toutefois son plein.

Ainsi, ces journées sont habituellement mises à profit par les directions avec leurs équipes éducatives pour organiser les conseils de classe, les délibérations de jury ou encore les remises de bulletins (avec la traditionnelle réunion de parents d’élèves qui l’accompagne).

Quant aux élèves, si les cours sont "suspendus", de nombreuses activités ludiques, culturelles, sportives, citoyennes, voire pédagogiques (ex. : le projet " Délibère-toi " coordonné par l’AMO La Chaloupe), sont également organisées durant ces "jours blancs", c’est-à-dire ces jours où l’école est ouverte mais où les cours ne sont pas donnés (lors de la rentrée ou des différentes sessions d’examens notamment).

Pour rappel, la réforme ayant entraîné la mise en place des nouveaux rythmes scolaires comprend d’ailleurs une diminution progressive, à partir de 2025-2026, de ces " jours blancs " : de 18 à 12 jours dans le secondaire inférieur et de 27 à 18 jours dans le secondaire supérieur.