Dons de sang : il y a urgence en vue des vacances (vidéo)

À la veille de la journée mondiale du donneur de sang, les donneurs sont clairement invités à se manifester au plus vite, en vue de garantir l’approvisionnement des hôpitaux dans les semaines à venir.

“Les périodes de congés de printemps et les fériés successifs ont diminué significativement les stocks du service du sang en quelques semaines”, précisait-on du côté du service du sang fin mai.

On s’est rendu dans le centre de prélèvement de Louvain-la-Neuve (province du Brabant wallon) pour y prendre le pouls à la suite de cet appel urgent.

“Chaque semaine, on prélève entre 11 et 17 % en moins”

“Depuis fin avril, on prélève nettement moins. Chaque semaine, on prélève entre 11 % et 17 % de moins que ce qui est prévu”, précise le Dr Magali Stévenot. “Les stocks diminuent et on n’arrive pas à remonter suffisamment pour le moment. On suppose que le fait qu’il y ait eu trois jours fériés en mai, que les vacances de Pâques aient été déplacées, peuvent expliquer que les donneurs se sont moins présentés que les années antérieures. ”

“Le groupe sanguin O négatif est toujours touché en priorité, puisque c’est potentiellement les donneurs universels. On les utilise dans toute une série de situations d’urgence. Or, ce n’est pas le groupe le plus important… du coup, c’est le premier qui est atteint. Si on n’arrive pas à bien remonter les stocks, ça va toucher tous les groupes sanguins d’ici déjà le début de l’été”, craint la responsable du site néo-louvaniste.

Une crainte d’autant plus importante que la période des vacances d’été s’avère toujours compliquée dans les centres de prélèvement. “Généralement, en juin, on essaie de booster un maximum les stocks de sang pour essayer d’avoir un surstock début juillet et ainsi pouvoir tenir jusqu’à mi-août, voire fin août, sans trop de difficultés. Mais ici la situation est déjà très compliquée”, estime Magali Stévenot. “Ça n’augure rien de bon pour l’été si on n’arrive pas à vraiment remonter les stocks durant ce mois de juin.”

Un 14 juin particulièrement important

Évoquant la journée mondiale du donneur de sang, ce mercredi, le Dr Stévenot en profite pour insister sur l’importance de ce rendez-vous. “C’est une journée de remerciement, avant tout, pour tous les donneurs qui donnent tout au long de l’année. C’est l’occasion pour nous de relancer le fait qu’on a besoin de poches de sang, de plasma, de plaquettes, et ça, tout au long de l’année… que pour le moment, il n’y a pas d’autres alternatives et que donc, c’est important de venir donner régulièrement son sang. ”

Cette année, par les temps qui courent, la journée mondiale du donneur de sang prendra tout son sens… “Oui, tout à fait. Les sites vont être notamment ouverts de 10h à 19h pour pouvoir accueillir un maximum de donneurs. ”