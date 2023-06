La Belgique officiellement en vague de chaleur : “C’est l’une des plus précoces depuis 1911”

”Cette vague de chaleur est l’une des plus précoces depuis 1911”, lance Farid, notre correspondant météo. “Il faut dire que ces épisodes de chaleur sont assez rares à cette période de l’année : moins de 10 % de ceux-ci ont lieu à cette époque. En général, ils surviennent entre début juillet et début août. Une chose est sûre : nous connaissons aujourd’hui la vague de chaleur la plus précoce depuis 2006 (NDLR : du 9 au 13 juin).”

Pour retrouver les records de précocité pour une vague de chaleur, il faut remonter à 1998 (du 9 au 14 mai), à 1922 (21 au 25 mai) et à 1947 (du 29 mai au 4 juin).

Un coup de chaud grâce à la dépression Oscar

Cette première vague de chaleur de l’année, on la doit notamment à un blocage anticyclonique entre les îles britanniques et la Scandinavie, ainsi qu'à la dépression Oscar. “Il s’agit d’une dépression tropicale qui a circulé à des latitudes assez élevées pour la saison et qui a joué un rôle de pompe à chaleur en Belgique”, explique Farid. “Elle a aspiré de l’air chaud qui est remonté jusqu’à chez nous. De quoi atteindre les 32 degrés ce week-end par endroits. La semaine passée, cette dépression a balayé les Açores et les Canaries, ce qui explique le mauvais temps dans le sud de l’Europe, au Portugal et au Maroc.”

S’il fait chaud, il fait également sec. Il n’a quasiment plus plu depuis un mois : “Les dernières précipitations notables à Uccle remontent au 12 mai: 12 litres par m²”, note Farid. “Nous avons ensuite enregistré un peu plus d'un demi-litre le 15 mai et puis, plus une goutte. Par conséquent, la sécheresse de surface est déjà bien visible et elle s’accentue par un vent d’est ou nord-est et par le soleil très haut de juin.”

Selon les prévisions de l’IRM, cette vague de chaleur pourrait durer. Une légère baisse des températures est attendue vers les 21, 22, 23 juin, mais elles resteront au-dessus des 25 °C. Avant une nouvelle remontée des températures prévues ? Si ce scénario se confirme, cet épisode de chaleur précoce serait même historique en atteignant puis en dépassant la durée de 19 jours. Un maximum qui n’a été enregistré en Belgique qu’en 1947.

Vers un ensoleillement record ?

Ce mois de juin pourrait aussi battre des records en termes d’ensoleillement. “Ce lundi 12 juin, le soleil a brillé pendant plus de 150 heures”, affirme Farid. “Et nous ne sommes pas encore à la moitié du mois ! Si nous continuons sur cette base, on pourrait battre le record de juin 1976, fixé à 302 heures de soleil. Quant à la moyenne mensuelle de 199 heures, elle devrait être largement dépassée.”

La situation actuelle ne fait que confirmer la tendance de mai: 238 heures d’ensoleillement ont été enregistrées sur l’ensemble du mois à Uccle alors que la normale de saison est de 198 heures.