Approche éducative

Fin mai, la ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS), était en effet revenue face aux députés de la commission ad hoc sur ce projet d’outil en ligne, dont "le but est de fournir aux élèves une plateforme fiable et interactive aux contenus et aux outils validés, d’aider les parents à trouver des informations claires et exhaustives et de leur donner les outils pour accompagner leur enfant". La ministre avait à cette occasion précisé que cette plateforme " vise également à permettre aux équipes chargées de l’orientation dans les écoles et aux acteurs externes à l’école de disposer d’informations complètes et à jour ".

Caroline Désir avait en outre rappelé que la plateforme constituait "l’un des projets d’envergure du chantier n°4 du Pacte pour un enseignement d’excellence", lequel "vise à mener une réforme systémique du champ de l’orientation et à mettre en œuvre une approche éducative de l’orientation progressive et cohérente".

À cet effet, la ministre a indiqué son intention de déposer prochainement sur la table du gouvernement une note d’orientation afin de proposer " la concrétisation des quatre semaines d’activités orientantes".

Écosystème

Cette semaine, c’est sa collègue de gouvernement en charge de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR), qui a levé un coin du voile sur la conception de cette version de l’outil d’orientation, lequel comprendra une série de tests à destination des élèves : de quoi permettre à ces derniers de déterminer "leur motivation et leur connaissance de soi" et "leurs aspirations professionnelles, leur niveau de compétences cognitives générales", ainsi que de s’informer sur "l’état du marché du travail et sur la palette des métiers existants" et "toutes les filières d’enseignement qui mènent à l’enseignement supérieur". Car "parfois, les étudiants n’ont pas conscience de toute l’offre de formation qui existe en Fédération Wallonie-Bruxelles, a précisé la ministre Glatigny. L’idée est vraiment de créer un écosystème et d’aider le jeune pour qu’il puisse trouver des ressources additionnelles pour aller plus loin dans sa démarche ou pour soutenir sa préparation dans son choix d’études".

L’outil, qui sera donc mis en ligne en septembre prochain, bénéficiera d’une version 2.0 améliorée en 2024, puis d’une version 3.0 enrichie de nouveaux outils.