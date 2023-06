Prix Tchantchès&Nanesse 2023 attribué au directeur de l’ASBL liégeoise Enjeu Pierre Luthers et à la comédienne Isabelle Hauben

C’est en 1985 qu’a été créé le prix artistico-folklorique Tchantchès&Nanesse autour de l’écrivain-journaliste Jean Jour et d’Henri Ducroux, patron de la Taverne Tchantchès&Nanesse, haut lieu de la gastronomie liégeoise. Le prix est attribué, depuis lors, chaque année à deux personnalités liégeoises – un homme et une femme.

Les frères Dardenne, Pierre Kroll...

Depuis 1985, le prix Tchantchès&Nanesse a donc célébré de nombreuses personnalités liégeoises issues des univers de la littérature, du cinéma, du théâtre, de la communication ou du folklore. Citons, sans exhaustivité : François Walthéry, Jo Carlier, José Brouwers, Jean-Denys Boussart, les frères Dardenne, Jean-Marie Peterkenne, Philippe Waxweiler, Jean Galler ou Pierre Kroll pour le Prix Tchantchès… Mamine Pirotte, Alexise Yerna, Betty La Ferrara, Juliette Lemaire ou Françoise Bonivert pour le Prix Nanesse…

Le Prix Tchantchès&Nanesse n’avait pas pu avoir lieu pendant les deux années délicates de la pandémie du Covid-19. L’an passé, la relance de l’horeca était davantage une priorité. Pour ce retour cette année, et en vue du 40e anniversaire de l’événement, en 2025, le Jury du Prix Tchantchès&Nanesse a été changé et se composait de personnalités liégeoises des arts, du folklore, des médias et de la communication.

guillement Pour cette 36e édition, il était important de dynamiser l’événement et de mettre en place un nouveau jury.

”C’est important de pérenniser le prix créé par mon papa et par le journaliste Jean Jour”, a indiqué François Ducroux, patron de la Taverne Tchantchès et Nanesse, en Outremeuse, et fils de l’un des deux fondateurs du Prix Tchantchès&Nanesse. “Il représente un pan de l’Histoire de Liège, d’Outremeuse et de son folklore. Pour cette 36e édition, il était important de dynamiser l’événement et de mettre en place un nouveau jury. Dans deux ans, Le Prix Tchantchès&Nanesse aura 40 ans, peu de prix liégeois peuvent en dire autant et nous entendons marquer le coup.”

Le seul prix que Georges Simenon accepta de recevoir de toute sa vie !

Aussi surprenant que cela puisse paraitre, le Prix Tchantchès&Nanesse fut le seul prix que Georges Simenon accepta de recevoir de toute sa vie ! “Le vieux monsieur que je suis n’a jamais sollicité ni accepté de prix littéraire ou autre. Il lui est aujourd’hui sympathique de recevoir le Prix Tchantchès”, écrivait d’ailleurs dans un courrier à Henri Ducroux, daté de février 1986, le prolifique romancier liégeois.