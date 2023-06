Les urgences vétérinaires explosent lors de fortes chaleurs et en été: quelles précautions prendre?

Pourquoi le compost de votre jardin peut devenir l’ennemi de votre animal?

Une attention toute particulière doit être portée au compost, très toxique pour les chiens et les chats. C’est bien connu : le compost contient des éléments en décomposition, ce qui va créer des mycotoxines extrêmement dangereuses pour les chiens et les chats. Celles-ci peuvent provoquer des intoxications très graves caractérisées par de la fièvre et des convulsions, avant de très vite devenir une urgence vitale. Le Dr. Claire Devillers, fondatrice du service d’urgences vétérinaires liégeois Vet’Ardent, suggère d’éviter de placer son compost dans le jardin ou de le sécuriser pour s'assurer que les animaux ne puissent pas être en contact avec. Lors de leurs interventions, les vétérinaires du service d'urgence sont souvent amenés à prodiguer de nombreux conseils pour aider à prévenir les incidents qui surviennent en été.

Les premiers gestes à adopter en cas d’incident

Pendant la promenade ☀️ : en cas de canicule, éviter les longues promenades. Privilégier les sorties tôt le matin ou en fin de journée. En effet, dès que la température atteint les 25°C, le bitume se met à chauffer et peut parfois atteindre les 60°C durant les grosses chaleurs. Or, une température de 50°C suffit pour faire littéralement fondre les coussinets d'un chien, et ce, en à peine une minute… Le danger est donc bien là. Il est également conseillé d'éviter de laisser le chien aller dans les herbes longues.

Après la promenade 🔍 : l’idéal serait de systématiquement inspecter le chien à la recherche de tiques ou de blessures, et le brosser.

En cas de tique: inutile d’appeler le vétérinaire directement, sauf s’il y a une plaie. Vet’Ardent vous suggère de vous munir d’un crochet tire-tiques qui permet de retirer le parasite sans laisser la tête dans l’animal. Cet outil est disponible en pharmacie ou auprès de votre vétérinaire.

En cas de piqûre d’insecte ❄️ : si l’animal gonfle, Vet’Ardent conseille de poser une poche de glace sur le gonflement avant de rapidement appeler le vétérinaire.

En cas de signes d’intoxication (vomissements ou titubement) ⛑️ : on n’attend pas et on appelle directement le vétérinaire!

En cas de coups de chaleur 💦 : mouiller l’animal avec de l’eau à température ambiante.

Un service d’urgences vétérinaires à domicile disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les habitants de la province de Liège

En cas de pépin, les habitants de la province de Liège et des alentours peuvent compter sur Vet’Ardent et leur service d’urgences vétérinaires à domicile disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Vet'Ardent encourage vivement les propriétaires d'animaux de compagnie à être vigilants et à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leurs amis à fourrure contre les dangers de l'été. Avec des soins appropriés, les propriétaires peuvent profiter de cette magnifique saison avec leurs compagnons en toute sérénité.