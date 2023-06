"Je n'étais pas ivre, je ne roulais pas au volant d'un bolide": après son spectaculaire accident à Flémalle, Sofian Kiyine brise le silence

A 26 ans, le jeune homme qui s'apprête à reprendre le chemin des entraînements ce lundi indique à nos confrères de SudInfo avoir bu "deux gins tonic, peut-être trois", avant de reprendre le volant pour rejoindre son domicile. Mais sur le chemin, il affirme avoir été victime d'un malaise avant de perdre le contrôle de son véhicule.

"Sans m’en rendre compte et pour une raison que même les médecins ne s’expliquent pas avec précision après examens, j'ai fait un début de malaise", dit-il. "Mais impossible de me ranger le long des quais. Soudain, sans que je puisse soupçonner la suite, c’est le trou noir. (...) Lorsque je me réveille, je suis dans une chambre d’hôpital, sous sédatif, et une infirmière m’explique que j’ai eu un accident. Je ne me rappelle plus de rien."

"Je n'étais pas ivre, contrairement à ce que j’ai lu. Ni sous influence de drogue et d’un médicament comme le Valium. Là aussi, on a dit tout et n’importe ", explique-t-il encore, ajoutant qu'il avait 1,5 gramme d'alcool dans la sang. "Je suis en tort d’avoir pris le volant. Je ne sentais pas que j’étais au-delà de la limite autorisée. Comme tout le monde, je crois, quand il a pris un repas, précédé d’un apéro et accompagné par une bière ou un verre de vin. Je ne titubais pas non plus, hein!"

Avec le véhicule du club, "qui est le plus petit modèle"

Et le jeune homme d'ajouter que son pronostic vital n’a jamais été engagé. Et il ne roulait "pas au volant d’un bolide, mais bien dans le véhicule du club, qui est le plus petit modèle de cette série Mercedes".