10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi

Le jeune activiste belge Jérémy, détenu dans une prison près de Genève depuis près de trois mois, a été libéré ce jeudi. "Que du bonheur!"

Triste festival de plastiques déchiquetés le long de la route Mont-Wardin: qui en cause?

Une partie de la route Mont-Wardin a été polluée par une pluie de déchets plastiques. Un problème qui n’est pas encore réglé.

Fiscalité, pensions, emploi… Le MR montre ses muscles avant le mini-conclave de la Vivaldi

À une semaine d’un mini-conclave où la Vivaldi se penchera sur les grandes réformes, le MR présente les éléments de sa réforme globale idéale de 10 milliards d’euros.

Roland-Garros: comment regarder le choc de ce vendredi à 14h45 entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz?

Bonne nouvelle : la demi-finale entre le Serbe et l’Espagnol sera diffusée en clair sur la RTBF et France Télévisions.

Cyberattaque au CHRSM: prendre rendez-vous à Namur n’est toujours pas possible

12 jours après la cyberattaque dont le centre hospitalier a été victime, le wifi, la téléphonie et le courrier électronique ne sont toujours pas rétablis.

À un an des élections, les ténors de Huy-Waremme sont prêts à rempiler

Les élections européenne, fédérale et régionale auront lieu dans un an. Les élus sortants de Huy-Waremme souhaitent avoir à nouveau un rôle en vue sur les listes. Si bien qu’il ne devrait pas y avoir de grosse surprise au niveau des leaders selon les états-majors où on s’active "l’air de rien".

Sur le terrain, De Bruyne s’entend aussi bien avec Lukaku qu’avec Haaland: “Kevin aime ce type d’attaquants qui prennent les espaces”

La relation technique de De Bruyne avec le Norvégien est pourtant plus efficace que celle qu’il entretient avec Lukaku en équipe nationale.

Fête des pères: chez les Moso, il n’y a pas de "papa", mais un "arroseur"

Ce samedi 10 juin dans Deuzio, le supplément détente et loisirs du journal "L’Avenir", retrouvez notre dossier spécial consacré à la fête des pères. Le rôle du père est avant tout un concept sociologique: c’est la société dans laquelle nous vivons qui le définit. Il diffère donc selon le temps et l’espace. Chez les Moso, par exemple, au cœur de l’Himalaya en Chine, il n’y a pas de père. Le géniteur est souvent un amant de passage vu simplement comme “un arroseur”.

Les défis de Lionel Messi à Miami

Habitué à jouer les premiers rôles toute sa carrière, l’Argentin devra faire preuve de patience aux États-Unis.

Strépy-Bracquegnies: “Le Mineur” sélectionné parmi les 25 œuvres de streetart les plus populaires à travers le monde

La plate-forme de référencement “Street Art Cities” a sélectionné l’œuvre pour figurer dans un magazine réputé, en tout cas si on vote massivement pour elle! À vos votes donc !