La Minute parents : hyperparentalité, êtes-vous un parent “hélicoptère”, “drone” ou “curling”?

Il existe trois figures de l’hyper-parentalité. Le parent “hélicoptère” tourne sans fin autour de l’enfant pour contrôler ses mouvements et s’assurer qu’il est en sécurité. Le parent “drone” colonise lui aussi l’espace aérien pour lui apporter au plus vite tout ce qu’il y a de meilleur, en étant à l’affût de ses moindres besoins, de ses envies, de tout ce qui pourrait le combler de joie afin d’assurer une satisfaction continue. Enfin, le parent “curling”, comme le sport, balaye frénétiquement tout ce qui, sur le passage de l’enfant, pourrait freiner son évolution pour influencer le mieux possible sa trajectoire.

Pour en savoir plus : “Hyper-parentalité, apprendre à lâcher prise pour le bien des parents et des enfants”, de Bruno Humbeeck, Mardaga, 2022, 144p.