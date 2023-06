Réforme de l'enseignement qualifiant: le projet de décret sur les options validé en commission

Les différentes écoles qualifiantes de Wallonie et de Bruxelles offrent actuellement plus de 5.000 options au total, mais la moitié d'entre elles comptent moins de dix élèves, et ce parfois dans des écoles qui sont fort proches l'une de l'autre.

Le décret entend donc offrir à l'avenir une plus grande cohérence dans l'offre de formations à la fois au niveau zonal et des établissements, tout en tenant mieux compte des besoins locaux des entreprises et des métiers en pénurie.

Fermer plus facilement les options moins fréquentées

Différentes normes de maintien ont été fixées selon que ces options sont offertes en zones urbaines (au minimum 10 élèves), semi-rurales (9 élèves) ou rurales (8 élèves).

Selon la ministre Caroline Désir (PS) auteure du texte, quelque 200 options pourraient ainsi être supprimées dès la rentrée 2025, année où la réforme livrera ses premiers effets.

Pour éviter les conséquences sociales négatives de ces fermetures d'options, des cellules de reconversion sont prévues pour aider les enseignants concernés à se former pour pouvoir donner d'autres cours.

Pas d'objectif économique

Devant les députés, Mme Désir a assuré que la réforme était neutre budgétairement. Son objectif n'est donc pas de faire des économies.

Le projet de décret, qui s'inscrit dans le cadre du Pacte pour un enseignement d'excellence défini sous lors de la législature précédente, a été approuvé mardi par la majorité PS-MR-Ecolo.

Les Engagés, qui ont vu leurs amendements au texte rejetés par les députés de la majorité, ont voté contre.

Egalement dans l'opposition, le PTB a voté dans ce même sens.

Les marxistes ont notamment dénoncé un texte qui n'offre, selon eux, aucune vision sur ce que devrait être l'enseignement qualifiant et qui rajoute en outre une "couche d'angoisse" pour les enseignants de cette filière.

Le texte devrait définitivement être approuvé d'ici quinze jours en séance plénière du Parlement.

En 2022, l'enseignement qualifiant comptait quelque 100.000 élèves en FWB. Il employait 13.000 équivalents temps-plein (ETP) environ.