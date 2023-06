20 ans après la première union, le nombre de mariages homosexuels est stable en Belgique (infographies)

En 2003, la Belgique devenait le deuxième pays au monde, après les Pays-Bas, à autoriser le mariage homosexuel.

Si les 10 premières années qui ont suivi la promulgation de cette loi, la Belgique enregistrait en moyenne 2 000 mariages par an, la moyenne est désormais d’un millier d’unions homosexuelles chaque année. Un chiffre stable, tout comme le nombre de mariages hétérosexuels pour la même période.

Et c’est en Flandre que le mariage entre hommes et entre femmes est le plus plébiscité. En 2021, 644 mariages homosexuels ont été célébrés), très loin devant la Région wallonne avec 289 unions, soit presqu’autant qu’en province d’Anvers. À Bruxelles, ils étaient à peine 118. Provinces les plus peuplées, le Hainaut et Liège sont celles qui ont célébré le plus de mariages (108 et 107). La jeune province du Brabant wallon est celle qui a enregistré le moins d’unions de ce genre avec à peine 22.

L’évolution du mariage homosexuel depuis 2014 par province

Un sexe est-il plus sensible à l’institution ? Les femmes semblent l’être, avec une différence plus marquée en Flandre. Au nord du pays, 355 mariages féminins ont été enregistrés, contre 289 masculins. En Wallonie, la différence est moins nette : 166 mariages féminins et 123 mariages masculins. À Bruxelles, par contre, les hommes ont été deux fois plus nombreux que les femmes à se dire “oui”. Mais comme le montre le graphique ci-dessous, hommes et femmes partagent régulièrement la première place au fil des années.