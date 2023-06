Ce jeudi, face à la presse, l’Office francophone de la formation en alternance (OFFA), la ministre wallonne en charge de l’Emploi et de la Formation Christie Morreale, ainsi que la ministre de l’Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles Caroline Désir ont présenté ce nouvel outil, auquel a également participé le ministre Bernard Clerfayt, en charge de l’Emploi et la Formation dans la Région de Bruxelles-Capitale.

"La formation en alternance permet de tester concrètement un métier, dès l’adolescence mais aussi à l’âge adulte", souligne Christie Morreale, laquelle précise : Stage+ "devrait permettre d’amplifier cette méthode d’apprentissage et de décrocher un job".

Lancé ce 1er juin, ce nouveau "Tinder" du stage en entreprise "permettra à chaque entreprise formatrice agréée de déposer des offres de formation et à chaque jeune inscrit auprès d’un opérateur en alternance de les consulter et de déposer sa candidature en ligne ", précisent l’OFFA et les trois ministres.

Le développement de l’enseignement et de la formation en alternance "est sans doute un des véhicules privilégiés pour la revalorisation des filières qualifiantes", estime Caroline Désir. Mais celui-ci "ne peut s’opérer qu’avec le support des outils adéquats", ajoute la ministre, qui se dit " convaincue que la plateforme Stage+ constitue une des premières pierres de l’édifice du renforcement de l’alternance".