Distraction au volant : plus de 3.000 infractions constatées lors de l’action nationale, telles que la lecture du journal, le rasage…

Durant cette troisième édition, les équipes ont constaté 2.681 infractions liées à l’utilisation d’un GSM au volant et 339 autres formes de distraction, telles que la lecture du journal, le maquillage ou encore même le rasage…

462 permis de conduire ont été immédiatement retirés.

En mai et en novembre 2022, lors des deux premières opérations de ce genre, 2.445 et 2.348 infractions avaient été respectivement constatées, pour 503 et 588 retraits de permis immédiats.

”Les résultats en hausse montrent que de nombreux conducteurs ne sont toujours pas conscients du danger que représente l’utilisation du GSM et d’autres formes de distraction au volant et/ou que l’envie d’utiliser le GSM même dans la voiture reste très forte. Des actions préventives et répressives sont donc absolument nécessaires,” estime-t-on dans le communiqué transmis par la police fédérale.