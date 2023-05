10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi

Lors du discours annuel sur l’état de la Wallonie au Parlement wallon, Elio Di Rupo a refait le point sur l’indemnisation des victimes des inondations de juillet 2021. Y compris pour les personnes non-assurées, qui se sont tournées vers le Fonds des Calamités.

Un "dénommé Vandecasteele": ce que révèle une nouvelle fuite de documents chipés au régime iranien

Une seconde fuite de documents iraniens distille de nouveaux éléments sur les tractations qui ont précédé l’échange entre Olivier Vandecasteele et Assadolah Assadi ce vendredi.

Sauvage à Ath: la commission du folklore va jouer les prolongations

Le conseil communal d’Ath, ce jeudi, devrait prolonger la mission de la commission du folklore, pour préciser la physionomie du "nouveau" diable, à la Ducasse.

"Je vis un rêve": l’Amaytois Arnaud Dony peut être sacré champion de Belgique avec l’Union ce dimanche

Actif à l’Union depuis cette saison, l’Amaytois Arnaud Dony évoque la fin du championnat. Avec une dernière rencontre qui s’annonce palpitante.

Des maisons de poupée uniques en Belgique et c’est à Jandrain

La boutique Le mini monde de Loli et Mawin vend des objets de seconde main principalement à l’étranger, vu la méconnaissance du public belge.

Il y a un an, l’Excel Mouscron disparaissait… encore!

C’est un triste anniversaire qui est fêté ce jour en cité des Hurlus. Il y a 365 jours, Mouscron quittait le football professionnel par la toute petite porte. Par une seconde faillite en quinze ans…

"Seul", téléfilm de France 2 tourné sur le voilier Imoca du skipper d’Ottignies-Louvain-la-Neuve Denis Van Weynbergh

Ce téléfilm de France 2 revient sur l’histoire d’Yves Parlier, Robinson des mers lors de sa participation au Vendée Globe 2000.

Antoine Colassin évoque son départ d’Anderlecht: “Je n’avais plus de projet clair”

Antoine Colassin revient sur sa saison aux Pays-Bas avec Heerenveen avant un match crucial pour une place européenne ce jeudi.

Warnant: qui pour battre le record du plus gros mangeur de beignets d’escargots?

La confrérie des Mollassons, en partenariat avec l’escargotière de Warnant, organise une grande fête ce dimanche 4 juin. Au programme: course d’escargots et concours du plus gros mangeur de beignets aux petits-gris.

Marion Bartoli: "Pas facile d’exister après le cannibalisme de Roger, Rafa et Novak"

Marion Bartoli réalise les interviews d’après-match sur les courts, mais commente aussi des rencontres sur Prime Video.