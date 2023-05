Les chiffres de la surveillance électronique en Belgique : “Nous disposons de suffisamment de matériel pour prendre en charge” les justiciables

”Nous disposons de suffisamment de matériel pour prendre en charge l’ensemble des mandats qui nous sont confiés”, précise le directeur. Plus de 1450 dispositifs radio fréquence, équipements destinés aux personnes condamnées, et 750 dispositifs de géolocalisation, équipements destinés aux personnes en détention préventive, sont actuellement mis à disposition. “Nous disposons à l’heure actuelle d’un stock tampon de 38 % en ce qui concerne le matériel de géolocalisation et de 29 % pour le matériel radio fréquence.”

Détenus condamnés sous surveillance électronique endéans les 48 heures du prononcé

De manière générale, les détenus condamnés sont placés en surveillance électronique endéans les 48 heures du prononcé de la décision de l’autorité mandante. Ces condamnés restent détenus en prison jusqu’au jour de leur placement.

Actuellement, le délai moyen de placement des condamnés non détenus, c’est-à-dire laissés en liberté par l´autorité mandante dans l´attente de leur placement sous surveillance électronique, “est de 3 mois et 6 jours et le délai moyen de placement des prévenus en détention préventive est de 5 jours”. Ces derniers restent également détenus en prison jusqu’au jour de leur placement.

En 2022, 4.368 justiciables ont été placés sous surveillance électronique.