”Je ne lui souhaite qu’une chose…” : Paul Magnette (PS) à propos du député européen Marc Tarabella, toujours inculpé

Invité ce dimanche sur le plateau de RTL tvi, le président du PS Paul Magnette a répondu à quelques questions de Pascal Vrébos. “M. Tarabella crie toujours son innocence. Regrettez-vous son exclusion (NDLR : du PS) et d’avoir été un peu dur avec lui ?”, a demandé le présentateur TV. “Ce ne sont jamais des décisions qu’on prend de gaieté de cœur.” Décisions “qu’on avait prises à l’époque en concertation avec nos collègues européens”, s’est justifié le président du Parti socialiste. “Je ne lui souhaite qu’une chose : c’est de pouvoir faire la démonstration de son innocence le plus rapidement possible et de nous rejoindre.”

Après avoir passé plusieurs mois en détention préventive dans le cadre de son inculpation en février dernier dans l’enquête sur des soupçons d’ingérence du Qatar et du Maroc dans les décisions du Parlement européen, l’eurodéputé Marc Tarabella, qui plaide son innocence depuis le début, avait été libéré sous bracelet électronique à la mi-avril. Sa surveillance électronique avait ensuite été levée début mai.

Lors du dernier conseil communal d’Anthisnes, il a retrouvé son siège de bourgmestre. “Votre solidarité et ce soutien m’ont fait chaud au cœur”, a-t-il déclaré jeudi dernier, le 25 mai 2023.