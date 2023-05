Arnaque bancaire par téléphone : “Les escrocs réussissent même à pirater de vrais numéros de BNP Paribas Fortis pour rassurer les gens”

En décrochant, le Liégeois s’entretient avec un homme au fort accent… français, se présentant comme agent de la BNP Paribas Fortis, “me donnant son nom pour me rassurer et m’expliquant que de grosses dépenses suspectes ont été enregistrées sur mon compte en banque, à Barcelone”. “Après m’avoir donné ce qu’il pense être mon adresse (en réalité, l’adresse où je me fais livrer des colis par facilité…), il a proposé de faire des démarches en m’accompagnant pour que j’introduise des informations (compte client, etc.) sur mon clavier numérique afin de régler le problème.”

Mais le Liégeois n’a pas été dupe et a flairé l’arnaque. “Je me doutais dès le début de la conversation d’une fraude et je l’ai poussé à me le confirmer”, précise le jeune homme. “J’ai coupé court à la conversation en lui disant que je n’avais pas ma “carte bleue” sur moi… Il a alors proposé de me recontacter plus tard, quand j’aurai accès à mes coordonnées bancaires. Sans se rendre compte que nous n’avions pas de “carte bleue” en Belgique, il s’est complètement décrédibilisé…”

La conversation s’est vite terminée, sans que l’escroc n’arrive à ses fins. “Le numéro utilisé était identifié comme venant de BNP Paribas Fortis”, s’étonne le Liégeois. “En resonnant au numéro, je tombe effectivement sur la vraie BNP Paribas Fortis. Ils réussissent donc à pirater de vrais numéros pour sans doute rassurer les gens qui vérifieraient…”