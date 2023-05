Alexis (prénom d’emprunt), 21 ans, est arrivé penaud à la barre. Il n’a pas le profil d’un délinquant mais doit pourtant répondre de faits de vol. Le 2 juillet 2021, à l’occasion d’une soirée bien arrosée, un ami et lui avaient décidé de relever un défi pour le moins surprenant : subtiliser des panneaux de signalisation. Ce qu’ils avaient donc fait dans les communes de Leuze et de Tournai, parties civiles dans ce dossier.

Rochefort : dans la clandestinité, il prend le départ d’un rallye avec… son Berlingo, voulait-il aller chez son fils ou relever un défi ?

Un habitant de Jemelle a fait le spectacle a lui seul lors du Rallye de la Famenne, en 2018. Près de cinq ans plus tard, le voilà poursuivi devant le tribunal correctionnel de Dinant pour une série d’infractions, allant de l’entrave méchante à la circulation aux menaces, en passant par les coups, les outrages et autres infractions de roulage.

Dinant : discrètement, il tente de voler un… canot de sauvetage, “on a cru que c’était moi mais…”

La citation de la semaine

guillement On a cru que c’était moi car on m’a vu sur l’eau mais j’étais sur une autre embarcation

C’est un vol peu banal qui a été commis le 19 juin 2022 à Dinant. Son auteur présumé, un vingtenaire originaire d’Yvoir, s’est expliqué mercredi devant le tribunal correctionnel de Dinant. Ce vol en question concerne un canot de sauvetage accroché à un bateau qui se trouvait sur la Meuse.

Charleroi : chez lui, 14000 fichiers pédopornographiques

C’est la tête basse et les yeux rivés sur ses mains qu’il ne cesse de caresser que Christophe a comparu mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Plusieurs préventions d’une importante gravité sont reprochées à ce dernier : diffusion et détentions de fichiers pédopornographiques, incitation à la débauche et atteinte à l’intégrité sexuelle sur une mineure de 14 ans.

Fort heureusement, quand la justice ne parvient pas à récolter des preuves accablantes, certains collectifs réunissant des internautes traquent les prédateurs sexuels sur le net et parviennent à récolter des informations déterminantes.

On vous raconte la suite

Dimitri Fourny condamné à 12 mois de prison avec sursis et 10 ans d’inéligibilité

Le jugement est tombé : 19 acquittements et 4 condamnations dans l’affaire des fausses procurations de Neufchâteau. Dimitri Fourny est condamné à 12 mois de prison avec un long sursis de 5 ans, Francine Bossicart écope de 6 mois de prison avec sursis, Daniel Michiels prend 3 mois de prison avec sursis et la directrice du home est condamnée quant à elle à une peine de travail de 50 heures.

Louvain-la-Neuve : 30 mois de prison pour avoir défiguré une jeune fille

Surréalisme à la belge, à l’audience correctionnelle de Nivelles le 29 mars dernier. Sur le banc des accusés, un Ottintois, Mounir Ben A., accusé de coups portés à une jeune fille qui s’est retrouvée en incapacité de travail de plus de quatre mois. Elle est absente, mais ses parents sont dans la salle.

Il affirme ne pas comprendre ce qu’il fait là. À l’écouter, il a un sens affiné de l’humour et il apporte de la fraîcheur dans les soirées qu’il anime.

Ce n’était manifestement pas le cas le soir du 16 novembre 2021, soit cinq jours après avoir tenté d’embrasser Zoé (prénom d’emprunt) qu’il va donc rencontrer à nouveau alors qu’elle est entourée d’un groupe d’amis.

167 km/h sur l’autoroute à Nivelles ? La faute à la maladie de Crohn !

Un double constat. On roule vite, trop vite, en Brabant wallon, mais le tribunal sait faire preuve de compréhension. Que les automobilistes prennent cependant garde. La récidive peut coûter cher en termes d’amende et de retrait de permis avec, parfois, obligation de faire installer un appareil qui, après avoir “soufflé dans le tube”, vous interdit de reprendre le volant. Coût de l’installation ? Quelque 4 000 €.

L’excuse la moins souvent alléguée sinon la plus originale est venue d’une automobiliste flashée à 167 km/h à Nivelles sur l’E 19 Paris-Bruxelles le 9 octobre 2022…

6 mois ferme pour une course-poursuite en présence d’un enfant de deux ans à Rochefort

Le 15 octobre 2020, des policiers de la zone Lesse et Lhomme ont voulu procéder au contrôle d’un véhicule Renault Megane qui n’était pas en ordre. Malgré les feux bleus et le bitonal, l’automobiliste ne s’est pas arrêtée. La dame au volant était accompagnée de sa fille de deux ans, assise sur le siège passager, et pas dans un siège adapté.

Il jette un chien par la portière lors d’une course-poursuite avec la police à Athus

Un Français, de Longwy, est condamné à 800 € d’amende et à une interdiction de détenir des animaux pendant un an, pour avoir jeté par la portière d’un camping-car un American Staff lors d’une course-poursuite avec la police, dans Athus.