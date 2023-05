Bébé tué à Namur il y a 17 ans: son meurtrier condamné au Maroc à 15 ans de prison ce 24 mai 2023, "un semi-soulagement", selon la famille de Théa

L’homme, qui pensait échapper à la justice en ayant fui la Belgique après sa condamnation en appel, restera en prison au Maroc, le pays d’où il est originaire.

En un an et demi, le procès a été reporté à 17 reprises

"D’un côté, on est satisfait, car il reste en prison”, confie d'une même voix la famille de la petite victime. “Mais d’un autre côté, on espère que c’est la fin d’un long calvaire. Depuis la déclaration du procès en appel au Maroc, celui-ci a été reporté à 17 reprises. On espère donc que cette fois, c’est bel et bien terminé. Parce que c’est long et fatigant.”

Claude et Mathilde Gramtine-Bouchat, les grands-parents de Théa, ne décoléraient pas, de même que Karine, la tante de la petite victime. Cette famille de Sclayn, soutenue par la maman de Théa, Jennifer Devos, aura remué ciel et terre pour que le bourreau de leur petit rayon de soleil soit condamné.

Le sort de Théa avait bouleversé le monde entier, lors de l’éclatement de cette affaire. Cette ravissante fillette à boucles blondes s’apprêtait à célébrer son anniversaire lorsque le drame s’est produit.

Sa jeune maman à l’époque s’est absentée pour une courte durée, en confiant son bébé à l’homme qui partageait sa vie depuis son divorce, Mounir Kiouh, un belgo-marocain. Une décision qu’elle va regretter toute sa vie… Théa a, en effet, subi les coups du nouveau compagnon de sa maman, dans l’appartement familial. Des coups fatals à la petite, qui décédera le 10 novembre 2005 en milieu hospitalier.

Il prend la fuite au Maroc après avoir été condamné en appel en Belgique

Depuis lors, c’est un combat de tous les jours que mène la famille de la petite victime. Si l’ex-compagnon de la maman de Théa a été condamné en Belgique, il avait pris la fuite dans son pays d’origine, juste après le procès le condamnant à 15 ans de prison… en appel.

Là-bas, au Maroc, il se croyait protégé par la loi : on n’extrade pas les ressortissants marocains vers la Belgique. Sauf que tout Marocain ayant commis un crime à l’étranger et se trouvant sur le territoire du royaume peut y être poursuivi, à condition que le jugement ne soit pas définitif. En l’espèce, n’ayant pas comparu en seconde instance, le jugement belge n'était donc pas considéré comme étant définitif.

Mounir Kiouh a donc finalement été interpellé et placé en détention préventive après avoir été inculpé d’assassinat d’un enfant mineur d’âge. En novembre 2021, l’individu avait été condamné à une peine de 20 ans de réclusion criminelle, mais il avait aussitôt interjeté appel du jugement. En première instance, le prévenu avait nié les faits, arguant que la petite était tombée de la mezzanine.

Maintes fois reporté, le procès en appel a donc eu lieu. Avec la sentence que l’on connaît. Mounir Kiouh a dix jours pour se pourvoir en cassation.