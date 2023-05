”38 ans après sa disparition, on attend un miracle”: la famille de Gevriye garde espoir, une fresque murale à son effigie dévoilée

Quittant la maison malgré l’interdiction de ses parents afin d’essayer de rejoindre son grand frère qui était parti jouer au football sur un terrain à proximité, Gevrije n’avait que cinq ans lorsqu’il a disparu à Molenbeek-St-Jean, en région bruxelloise, en 1985. C’était le 6 février. C’est l’une des plus vieilles affaires jamais élucidées en Belgique. Avec la réalisation d’une fresque murale représentant le portrait de Gevriye Cavas à quelques rues de l’endroit-même où l’enfant a disparu, Child Focus espère réveiller les consciences.

”Je n’étais pas là quand Gevriye a disparu. J’étais en Suisse et je suis arrivée après à la maison”, nous explique sa sœur, Eva Cavas. “Même après autant d’années, on se demande toujours où il est et ce qui lui est arrivé. On ne l’oubliera jamais. Chaque fois qu’on est à table, on pense à lui, car même si on est une grande famille, il manque toujours quelqu’un. Que quelqu’un parle, s'il-vous-plaît", implore la quinquagénaire en pleurs. "On aimerait juste savoir.”

”Ma maman a souffert de sa disparition”, enchaîne Zeki Cavas, le frère de Gevriye. “Elle n’arrêtait pas de penser à lui. Chaque année, que ce soit lors de son anniversaire ou le jour de sa disparition, on s’en rappelle. Ce n’est pas évident à vivre au jour le jour. On essaie de le faire vivre dans notre cœur.” L’action mise sur pied par Child Focus est importante, selon la famille de Gevriye. “Chaque fois qu’on parle de lui dans les médias ou dans le cadre de cette fresque, on provoque un miracle qui pourrait arriver. J’espère qu’un jour quelqu'un nous dira la vérité et qu'on le reverra physiquement.”

Child Focus recherche des murs pour y placer d’autres portraits d’enfants disparus

Gevriye Cavas n'avait que 5 ans lorsqu'il a disparu. ©DR

À l’avenir, Child Focus aimerait créer des fresques murales pour tous les enfants disparus de longue date, proche de l’endroit où ils ont grandi ou disparu. À l’occasion de la Journée internationale des enfants disparus, la Fondation en a profité pour lancer un appel à ceux qui disposent d’un mur d’au moins 130 m2, en bon état et dans un endroit fréquenté, en vue d’en faire don à Child Focus. Les personnes intéressées peuvent contacter Child Focus via info@childfocus.org pour proposer leur façade.

À terme, l’organisation espère réaliser une fresque pour chaque enfant mentionné sur www.keephopealive.be : Françoise Bruyère et Marie-Agnès Cordonnier, deux autostoppeuses disparues à Mâcon, Nathalie Geijsbregts (Leefdaal), Ken Heyrman (Anvers), Théo Hayez (Uccle), Vincent Lamouris (Gand), Ilse Stockmans (Aarschot) et Liam Vanden Branden (Malines).

”Child Focus a toujours pu compter sur la grande solidarité du public pour diffuser les avis de disparition des enfants disparus”, précise la directrice générale de Child Focus, Heidi De Pauw. “Nous espérons pouvoir compter à nouveau sur cette même solidarité pour cette action. Cela signifierait beaucoup pour les parents pour ne pas perdre espoir.”

Incroyable en Belgique: 1.515 nouveaux dossiers de disparition en 2022, dont 1.138 concernaient une fugue

Child Focus a traité 1.515 nouveaux dossiers de disparition en 2022, dont 1.138 concernaient une fugue, a indiqué la fondation lors de la Journée internationale des enfants disparus, organisée jeudi. Les dossiers ouverts à la suite d’une fugue ont augmenté de 31 % par rapport à 2021, ce qui constitue un record.

Child Focus a traité en moyenne plus de quatre signalements par jour en 2022. Les trois quarts concernaient une fugue. Une statistique inquiétante pour la fondation.

”Une fugue est à considérer comme un signal ultime de la part d’un jeune”, explique Child Focus. “Cette augmentation du nombre de fugues peut être mise en parallèle avec le nombre croissant d’appels d’enfants en détresse mentale, ou de parents signalant que leur enfant en fugue avait des idées noires.”

L’organisation insiste dès lors pour que le bien-être mental des jeunes ne soit pas négligé, alors qu’il a été particulièrement mis à mal durant la pandémie de Covid-19. Si ce nombre de disparitions est important, Child Focus indique que, dans 95 % des cas, l’enfant est retrouvé sain et sauf rapidement.

Quelques dossiers restent cependant ouverts plusieurs années. Child Focus signale ainsi une trentaine de disparitions de longue date qui n’ont toujours pas été résolues, dont une dizaine datent de plus de 20 ans. Afin de collecter des informations sur ces personnes disparues, Child Focus a lancé l’an dernier le site www.keephopealive.be pour partager leurs avis de recherche.