Deux personnes, un homme et une femme, ont été inculpées pour détention arbitraire et coups et blessures volontaires avec préméditation, à la suite des événements survenus à Anloy, dimanche dernier.

Le coût des voyages scolaires plafonné dès la rentrée 2024

La ministre de l’Éducation Caroline Désir s’apprête à déposer une série de propositions en ce sens sur la table du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Chat, chien, rongeur: quel est l’animal idéal pour vos enfants?

À poils courts ou longs, dynamique ou calme, affectueux ou plus indépendant, il existe une boule de poils pour chaque famille.

Soins infirmiers à domicile: 35 secondes (financées) par injection

Le sous-financement chronique des soins à domicile fait sortir le secteur de ses gonds. Il se mobilise ce mercredi en front commun.

La montagne en famille, un été aux Arcs

Des espaces à perte de vue, des panoramas époustouflants, des animations pour les enfants et des moments de détente pour les parents. Aux Arcs, dans les Alpes, en été, toute la famille a trouvé son bonheur.

85% des personnes testant un vélo chez Pro Velo Ottignies-Louvain-la-Neuve sont des femmes

L’ASBL Pro Velo permet de tester les vélos électriques ou pliants. Un service qui attire surtout les femmes.

Philippeville: passation de pouvoir entre André De Martin et son fils Jérémy (vidéo)

Au conseil communal, André De Martin a transmis le mayorat de Philippeville à son fils Jérémy, 2e score de sa liste en 2018.

Wimbledon: le couperet est tombé pour David Goffin

Le Liégeois, quatorzième réserviste, devra passer par les qualifications pour disputer le Grand Chelem anglais ou espérer une cascade de forfaits.

Romelu Lukaku et les Coupes: va-t-il enfin briser la malédiction?

Après une succession d’échecs, Romelu Lukaku espère enfin remporter sa première Coupe nationale.

Cédric Fauré, l’ancien Unioniste passé à Anvers en D1B: “J’ai perdu de l’argent en quittant l’Union pour l’Antwerp”

L’attaquant français a joué pour les deux équipes qui s’affrontent ce dimanche.