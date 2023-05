Raymond Mertes a rejoint le groupe très fermé des hommes centenaires encore mariés en Belgique, il ne serait environ qu’une soixantaine. Son épouse, Gilberte, fêtera ses 100 ans en août prochain. Et en septembre, ils célébreront leurs… 77 ans de mariage! De quoi donner le tournis.

Proprioception: quel est ce sixième sens méconnu et pourtant bien utile?

Comment êtes-vous dans votre corps? Et où se situe-t-il? La proprioception vous donne la réponse.

Les élèves de l’Institut Sainte-Claire à la rencontre de Jean-Pierre Dardenne (vidéo)

200 élèves de l’Institut Sainte-Claire de Verviers ont pu découvrir le cinéma d’auteur avec "Tori et Lokita" et poser des questions au réalisateur Jean-Pierre Dardenne et l’acteur Pablo Schils.

Charleroi: Maxime Hardy a prêté serment comme échevin

L’installation de Maxime Hardy au collège communal de Charleroi libère son poste de député wallon. Gaétan Bangisa lui succèdera rapidement.

Namur: Alain Hubert a raconté la vie en Antarctique aux élèves de Sainte-Marguerite

Durant tout un après-midi, les élèves de primaire de l’école Sainte-Marguerite de Bouge ont pu échanger avec Alain Hubert.

Organisation d’un événement motocross à Frameries: la commune s’y oppose

Elle a suivi l’avis de la Région wallonne qui estime que le terrain agricole n’est pas propice à cette activité.

Un moustique tigre au jardin? Tirez-lui le portrait

Le moustique tigre est de plus en plus présent chez nous. L’Institut de médecine tropicale d’Anvers et Sciensano invitent, une nouvelle fois, les citoyens à signaler sa présence, de mai à octobre. Objectif: limiter la prolifération de ce moustique exotique, vecteur de maladies infectieuses.

Wavre: le Jeu de Jean et Alice 2023 fut une belle une réussite, même privé de ses feux d’artifice

Le Jeu a fait " place comble " durant cinq soirs, au centre-ville. Seul couac, les feux d’artifice ont été supprimés sur ordre de la bourgmestre. Ils ne faisaient pas l’unanimité chez les riverains.

Le Standard pendu aux lèvres de Deila

Lundi soir, la direction liégeoise attendait toujours une décision de son coach qui pourrait ne pas terminer la saison à Sclessin en cas de départ acté pour le Club Bruges.

Jonathan Legear revient sur son arrivée à Verlaine, en D2 ACFF: "J’ai encore le niveau pour évoluer en Nationale 1"

Officialisée depuis le 19 mai 2023, l’arrivée de Jonathan Legear doit permettre à Verlaine de passer un cap la saison prochaine en D2 ACFF. Interview sans langue de bois de l’ancien pro.