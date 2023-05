WWF-Belgique lance un appel à l’action pour préserver la biodiversité

Dans ce rapport, l’organisation de protection de la nature estime ainsi que, " si la Belgique veut remplir ses engagements, notre pays doit investir 16,3 milliards d’euros dans la biodiversité entre 2021 et 2030. Cela représente environ 1,63 milliard par an". Si ce montant peut sembler élevé, " il ne représente qu’une infime fraction des dépenses totales du pays (0,6%) et de son PIB (0,36%) en 2020", note encore WWF-Belgique.

Courbe ascendante

En réalité, se basant sur les calculs réalisés par le bureau de consultance Trinomics, spécialisé dans les politiques énergétiques, environnementales et climatiques, WWF-Belgique estime à 855,5 millions d’euros le montant investi par la Belgique dans la biodiversité pour l’année 2020.

Cet investissement se traduit par une série de "dépenses de base" réalisées dans le cadre des politiques publiques, tant au niveau fédéral (environ 127 millions d’euros en 2020, soit 15% des dépenses belges en matière de biodiversité, ce qui équivaut à 0,09% des dépenses fédérales totales) que régional (environ 728 millions d’euros, soit 85% des dépenses belges en matière de biodiversité, ce qui représente 1,01% des dépenses totales des trois Régions).

Ces investissements concernent des secteurs aussi divers que la gestion des déchets, la protection de la biodiversité et des paysages, la lutte contre la pollution, les matières d’agriculture, de sylviculture et de pêche, la protection de l’environnement au sens large ou encore la recherche et développement dans ce cadre précis.

Depuis 2010, la somme totale de ces investissements a presque doublé, poursuivant ainsi une courbe ascendante, preuve d’une augmentation généralisée.

Mais celle-ci demeure insuffisante, pointe le rapport de WWF-Belgique.

Un déficit de 6 milliards

"Bien que notre pays ait signé en 2013 une Stratégie nationale pour la biodiversité à l’horizon 2020 et ait obtenu des avancées dans ce cadre, nous restons loin d’avoir atteint tous les objectifs fixés ", dénonce aujourd’hui WWF-Belgique, qui ajoute que "si la Belgique veut honorer ses engagements en matière de conservation et de restauration de la biodiversité, notre pays devra passer à la vitesse supérieure".

L’organisation observe en outre que "notre pays a fait preuve d’initiatives supplémentaires en 2021 et 2022". Citant en exemples "les moyens financiers importants pour la lutte contre les pénuries d’eau et les sécheresses" au niveau des Régions, ou encore la "part substantielle des budgets des plans de relance fédéral et régionaux post-COVID-19 à l’adaptation climatique et à la biodiversité", WWF-Belgique établit dans son rapport "un déficit de financement de la biodiversité en Belgique de quelque 6,03 milliards d’euros entre 2021 et 2030. Sur cette période, la Belgique devrait donc investir en moyenne 603 millions d’euros supplémentaires par an dans la biodiversité".

À l’occasion de la journée internationale pour la biodiversité, WWF-Belgique appelle dès lors ce lundi les différentes autorités belges à "élaborer et mettre en œuvre des plans réalistes et chiffrés" afin de renforcer la protection et le développement de la biodiversité en Belgique.

"Notre biodiversité traverse une crise sans précédent. Des espèces disparaissent à un rythme inédit Les populations d’animaux sauvages vertébrés ont chuté de 69% entre 1970 et 2018. Et c’est l’humanité qui est à la source de ce drame", conclut l’organisation dans son rapport.

