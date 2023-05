Des stars belges pour tenter de recruter des professeurs : la nouvelle campagne de recrutement de l’enseignement (vidéo)

L’animateur de la RTBF Adrien Devyver, l’humoriste Fanny Ruwet, la joueuse de tennis Ysaline Bonaventure, le danseur et chorégraphe Aurel Zola (The Dancer), le rappeur Youssef Reziki et les Tiktokeurs David Dieu et Vidal ont accepté de témoigner face caméra dans le cadre d’une campagne de recrutement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.