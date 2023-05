Contrôles fiscaux en Belgique: plus de deux millions de déclarations vérifiées par le fisc en 2022

La lutte contre la fraude fiscale se poursuit en Belgique. Si depuis le mercredi 26 avril 2023, vous pouvez d’ores et déjà remplir votre déclaration d'impôt avec vos revenus de 2022, celle-ci pourra être soumise à un contrôle plus approfondi via des sélections opérées informatiquement par une série de métadonnées.