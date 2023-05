Journée mondiale contre l’homophobie: que signifie l’abréviation LGBTQQIP2SAA+?

Par facilité, on utilise fréquemment le terme "LGBT". Certains disent également "LGBTQIA+". L’abréviation la plus complète pour décrire la grande diversité d’orientations sexuelles et d’identités de genre qui existe est "LGBTQQIP2SAA+". On vous a perdu? Décortiquons tout cela ensemble.

L esbienne

Une femme homosexuelle, c’est-à-dire une femme attirée sexuellement et sentimentalement par une autre femme.

G ay

Un homme homosexuel. Un homme attiré sexuellement et sentimentalement par un autre homme.

B isexuel

Une personne bisexuelle est attirée sexuellement et sentimentalement par les deux sexes, un homme ou une femme. Le degré d’attirance envers l’un ou l’autre peut toutefois varier. Vous pouvez être un homme bisexuel avec une préférence pour les hommes, par exemple.

T ransgenre

Une personne transgenre est une personne qui distingue son identité du sexe qui lui a été donné à la naissance. On peut être une femme transgenre en choisissant simplement d’avoir un look plutôt masculin. D’autres iront jusqu’à changer de sexe pour être en phase avec son identité.

Le fait d’être transgenre n’est pas une orientation sexuelle.

Q ueer

"Queer" signifie, à l’origine, "étrange". Aujourd’hui, c’est le terme employé par des personnes qui ne se retrouvent pas dans la domination des genres établis. Une personne "queer" peut, par exemple, ne pas adhérer à la binarité des genres (féminin/masculin) et des sexualités (hétérosexualité/homosexualité) et va se considérer comme en dehors de ces concepts. Elle pourra également refuser d’être étiquetées en fonction de son orientation sexuelle ou identité de genre.

Q uestionneur

Il s’agit de la catégorie de personnes qui se posent des questions et qui explorent leur préférence sexuelle ou leur identité de genre. Généralement, les "Questionneurs" sont une catégorie "en transition".

I ntersexe

Un individu dont les caractères biologiques (organes reproducteurs, l’expression des gènes, des hormones) ne permettent pas de déterminer son sexe à la naissance. Il peut aussi bien être masculin que féminin.

P ansexuel

Il s’agit d’une personne qui se dit susceptible d’être sentimentalement ou sexuellement attirée par quelqu’un, indépendamment de son sexe ou de son genre.

À ne pas confondre avec la bisexualité, où la personne est attirée par les deux genres. Dans ce cas-ci, elle est attirée par l’individu (et sa représentation), plutôt que par le genre de celui-ci.

2S pour bispirituel

Ce terme provient des peuples autochtones d’Amérique du Nord. Selon eux, il existe au moins quatre genres:

- hommes masculins

- femmes féminines

- hommes avec tendance féminine

- femmes avec tendance masculine

Les troisième et quatrième genres, pour les bispirituels, signifient concrètement que vous pouvez très bien être une femme qui réalise des travaux généralement laissés au genre masculin ou bien être un homme qui s’habille selon les codes de la mode dite féminine.

A sexuel

Les personnes asexuelles ne ressentent pas d’attirance sexuelle pour les autres et ne recherchent pas instinctivement une activité sexuelle avec d’autres personnes.

A ndrogyne

Il s’agit des personnes qui s’identifient comme un mélange d’hommes et de femmes, notamment en termes d’apparence et d’habillement.

"+"

Le "+" signifie "et les autres", c’est-à-dire toute autre personne qui ne se retrouve pas dans les concepts précédemment cités et qui ne peut pas (encore) être distinctement nommée.

Y voyez-vous plus clair? Vous retrouvez-vous dans l’une de ces catégories? Si cela n’est pas le cas, ce n’est pas bien grave. Comme dit le slogan d’une célèbre chaîne de fast-food: "Venez comme vous êtes".