Les petits francophones toujours… médiocres en lecture

Les jeunes francophones n’y engrangent qu’un résultat de 494 points, en retrait de trois points par rapport à la précédente édition de l’étude menée en 2016.

La FWB enregistre ainsi son plus mauvais score depuis le lancement de PIRLS en 2006, conservant sa place de lanterne rouge d’un groupe de pays développés comparables.

Avec 511 points, la Flandre fait mieux que le sud du pays mais perd pas moins de 14 points par rapport à 2016. Nos pays voisins font tous mieux : 514 points pour la France, 524 pour l’Allemagne et 527 pour les Pays-Bas.

Le pays qui sort premier de ce nouveau classement PIRLS est Singapour, avec 587 points.

Réalisée tous les cinq ans dans une petite soixantaine de pays ou régions, cette vaste étude sonde les capacités de lecture des jeunes de 4e primaire.

Près de 400.000 enfants ont ainsi été sondés pour l’occasion, avec à chaque fois un panel d’au moins 4.000 élèves provenant d’au moins 150 écoles dans chacun des pays ou région étudié.

Comme dans les autres pays, l’étude PIRLS montre d’importants écarts entre élèves francophones selon leur genre, leur retard scolaire et leur origine sociale.

En FWB, les garçons (489 points) disposent ainsi d’une moins bonne capacité de lecture que les filles (499).

Réagissant à la publication de l’étude, la ministre de l’Education, Caroline Désir (PS), a reconnu que, même s’ils se stabilisent, “nos résultats sont encore insuffisants”.

”Il y a encore énormément de chemin à parcourir. Je rappelle que le Pacte pour un enseignement d’excellence a pour objectif d’améliorer notre système éducatif et de répondre aux types de constats formulés dans l’enquête. Lors d’un entretien avec les chercheurs, ils m’ont d’ailleurs indiqué que les nouveaux référentiels mis en place dans le cadre de la réforme du tronc commun répondent aux attentes et pourraient contribuer à améliorer nos résultats sur le plan international. Par ailleurs, le travail de production d’outils pédagogiques à destination des enseignants va être poursuivi et des webinaires seront également proposés aux équipes éducatives pour éclairer sur les constats de l’enquête”, a-t-elle commenté.