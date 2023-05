Agressés par des étudiants belges alors qu’ils venaient parler de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie

Dans le cadre de la Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie célébrée le 17 mai à travers le monde, les bénévoles ont distribué des flyers et autres coeurs arc-en-ciel. “L’ambiance était très sombre”, a expliqué une victime. Jusqu’au moment où “un groupe de jeunes s’est réuni autour de notre table et a commencé à se moquer de nous”. Plus d’une centaine de jeunes sont ensuite arrivés. “Ils n’arrêtaient pas de crier, de lancer des bouteilles et de cracher sur les cœurs arc-en-ciel. Nous avons été aidés par les enseignants présents à la cour de récréation, et ils nous ont soutenus jusqu’à ce que la cloche sonne. La plupart des jeunes sont ensuite retournés en classe”, avant que le calme revienne enfin.