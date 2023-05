Nouveau phénomène en Belgique pour ouvrir un cadenas de vélo en un tour de main : voici nos conseils pour éviter un vol

Pire encore : un nouveau phénomène est apparu ces dernières semaines en Belgique, notamment en Flandre. Il s’agit de “la clef polonaise”, simplement en vente sur diverses boutiques en ligne étrangères, qui permet d’ouvrir un cadenas fixe de la marque AXA par exemple.

Une technique utilisée par des bandes organisées

La “clef polonaise” est une sorte de jeton qui permet aux voleurs de bicyclettes d’ouvrir certains antivols. Elle est principalement utilisée par des bandes organisées, car cette clef a un coût assez élevé et ne peut être utilisée que quelques fois avant de se briser. Souhaitez-vous vous prémunir contre cette nouvelle technique de vol de vélos ? La Direction Générale Sécurité et Prévention (DGSP) recommande de toujours utiliser un deuxième antivol que l’on attache à un objet fixe et solide pour plus de sécurité. De cette manière, le voleur de vélo perd plus de temps pour briser votre antivol et vous augmentez vos chances de l’attraper. “Lorsque vous êtes en déplacement, garez votre vélo dans un endroit visible et bien contrôlé”, précise encore la DGSP. Il sera ainsi plus difficile pour le voleur de vélo de commettre son méfait sans être repéré. Vous êtes à la maison ? “Dans ce cas, garez votre vélo le plus possible à l’abri des regards, de préférence dans un endroit bien fermé.”

En Wallonie, le phénomène semble encore assez méconnu. “Nos policiers sont au courant de cette technique à la suite d’une information diffusée en interne auprès de notre personnel”, explique Benoît Ferrière, du service communication de la police locale de Liège. “À l’heure actuelle néanmoins, on ne constate pas l’apparition de ce modus operandi en Cité ardente ni une recrudescence des vols de vélos.”

Il convient néanmoins de faire preuve de la plus grande prudence dans ses habitudes quotidiennes pour éviter d’être victime d’un vol de vélo. “Je conseille toujours aux citoyens de graver leur vélo que ce soit dans une zone de police qui dispose du matériel adéquat ou même parfois auprès de l’administration communale”, précise le Premier inspecteur de la police boraine, Bertrand Caroy. “Si vous faites graver votre vélo et qu’on le retrouve, vous pourrez le récupérer. Et s’il n’y a pas moyen de le faire graver, vous pouvez y inscrire une marque bien précise avant de la photographier. Vous conservez ensuite cette photo dans un endroit sécurisé pour nous la montrer le cas échéant, en cas de vol.”