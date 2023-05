"PLS", "mégenrer", "boboïser"… voici les nouveaux mots du Larousse et du Petit Robert 2024

Ce mardi 9 mai, France Inter a dévoilé les 150 nouveaux mots qui font leur entrée dans le dictionnaire Le Petit Robert et Le Petit Larousse en 2024. “Les mots nouveaux, et c’est toujours vrai, sont un miroir tendu sur la société, on va retrouver dans ces mots nouveaux les principales préoccupations de la société de l’époque”, expliquait la lexicographe Géraldine Moinard au micro de France Inter.