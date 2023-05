6 Belges sur 10 ont volontairement moins utilisé leur voiture

Laisser la voiture au garage, c'est un choix - ou une option réellement envisageable - qui s'observe plus fortement chez les personnes qui roulaient déjà peu. Ainsi, les automobilistes qui ne dépassent pas les 7.500 kilomètres par an sont 65% à avoir réduit leurs distances à quatre roues durant l'année écoulée, tandis que cette diminution tombe à 54% pour celles et ceux qui parcourent annuellement plus de 25.000 kilomètres.

Par contre, l'âge n'influence pas le choix de délaisser ou non son véhicule.

Par ailleurs, observe AG, 37% des sondés ont récemment économisé sur l'entretien de leur voiture pour des raisons financières, en particulier dans le sud du pays (45%, contre 36% en Flandre). En revanche, les séances de car-wash ont plus de chances d'être ignorées au nord (28%) qu'au sud (22%).

Enfin, les véhicules en circulation ne rajeunissent pas: ils ont en moyenne 9,5 ans, soit un an et demi de plus qu'il y a 10 ans.