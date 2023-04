Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a examiné, lundi, deux dossiers à charge d’un habitant de Rebecq, poursuivi pour avoir mis le feu à un drapeau belge et à un portrait du roi le 14 novembre 2022 lors du Te Deum dans l’église de Rebecq et pour avoir giflé le curé de cette même paroisse, le 17 avril 2022.

Il s’introduit dans la chambre de son meilleur ami pour abuser de sa femme

L’homme qui s’est présenté devant le tribunal correctionnel ce mardi matin a brisé le lien de confiance et d’amitié qui le liait à celui qu’il considérait comme son "frère". Le 25 février 2022, il était invité à passer la soirée chez un couple d’amis avec une quatrième personne.

La soirée a été arrosée. Trop, pour le prévenu. Vers 4h du matin, il est entré dans la chambre occupée par le couple, endormi.

Mis à nu et roué de coups dans un champ, la nuit, près de Bertrix

En juin 2022, trois jeunes de la région de Comines (Hainaut occidental) ont mené une expédition punitive contre un jeune Bertrigeois qui leur devait de l’argent.

Des faits très violents. À tel point que la juge du tribunal à Neufchâteau, Carine Thomas, s’est dite très choquée face à la vidéo que les trois auteurs ont faite lorsqu’ils se sont acharnés sur leur victime, en pleine nuit, aux abords de Bertrix.

Hastière: le SDF s’était introduit par effraction dans une maison avec une hache

L’homme s’est retrouvé sans rien après sa sortie de prison, quelques mois plus tôt. Dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022, ce SDF d’Hastière a disjoncté et s’est introduit par effraction armée d’une hache, dans une habitation de la localité, occupée par une dame qui vivait seule et qui lui était totalement étrangère.L’homme était complètement ivre et potentiellement sous l’influence de drogue.

Il a appelé les urgences à 27 reprises, et ce n’est pas tout...

Un habitant d’Hastière a fait l’objet d’une mise en observation après avoir contacté à 27 reprises les services de secours en un peu plus de deux mois. Il les appelait pour tout et n’importe, comme le soulignait le parquet de Namur. Et ses propos étaient à chaque fois incohérents.

Relaxé avec l’obligation d’être suivi médicalement, il s’est à nouveau illustré quinze jours plus tard en plaçant divers objets sur la route. Des pneus, des cônes, des chaises, une brouette et divers autres objets ont été étalés sur 20 mètres, devant chez lui, dans le but de ralentir les véhicules. La police en a été prévenue en pleine nuit, à 4h30 du matin.

De la prison pour un jeune agriculteur violent

Un jeune agriculteur vivant dans une caravane à Houdemont, avait mis à terre et attaché les poignets de son voisin avant de le tabasser.

75 heures de travail pour l’étudiante qui avait craché sur des policiers à Marbehan

Elle était de sortie à un bal à Marbehan (Habay), le 12 février dernier et ivre, avait mal supporté un gaz incapacitant. Elle avait craché en direction de deux policiers et porté des coups de pied.

90 h de travail pour le livreur qui a frappé un automobiliste trop lent

Le 2 septembre 2021, un livreur de Bastogne au volant de la camionnette appartenant à son employeur grand-ducal suit une voiture immatriculée aux Pays-Bas. À bord, un couple de touristes hollandais. Au volant, un vieux monsieur de plus de 70 ans peine à trouver son chemin et n’avance pas très vite. Excédé, le chauffeur klaxonne, lance des appels de phare sans que la situation n’évolue. Arrivée dans la commune de Wellin, la camionnette dépasse la voiture en vrombissant et l’immobilise sur le bas-côté devant une pharmacie.