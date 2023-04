Les Belges profitent des vacances de printemps pour voyager : “Une explosion par rapport à 2022”

guillement On observe une explosion des voyages par rapport à la même période l’an dernier

”Le mois de mai était traditionnellement une période plus prisée par les couples et les retraités. On observe désormais que les congés de printemps décalés sont devenus plus propices pour des départs en famille”, explique Christophe Depreter, secrétaire général de l’Union Professionnelle des Agences de Voyages (UPAV). Le mois de mai de cette année, boosté par les vacances scolaires, voit “une explosion des voyages par rapport à la même période l’an dernier”.

Des chiffres en hausse, conséquence du nouveau calendrier scolaire ? Les chiffres ne permettent pas encore de l’affirmer. Au Nord du pays, en tout cas, où les congés de printemps (du 3 au 16 avril) n’ont pas été décalés, le nombre de voyages via agences a été lui aussi en hausse cette année avec des chiffres de 2023 qui “ont largement dépassé ceux de 2022 dans la majorité des agences”.

Congés allongés, vacances allongées

La redistribution des congés scolaires sur le principe de 7 semaines de cours pour 2 semaines de congés qui a vu s’allonger d’une semaine le congé d’automne (Toussaint) et les vacances de détente (Carnaval), profite aussi au secteur avec un allongement des séjours. “Les voyageurs préfèrent partir 2 ou 3 jours de plus sur des voyages de 8 à 10 jours par exemple”, confirme Christophe Depreter.

Vers quelles destinations ?

Après un début de printemps fort maussade, les Belges seraient désireux d’aller chercher le soleil pour les départs au mois de mai. Dépaysement, températures, … Les destinations au mercure plus élevé seraient les plus prisées. “Le soleil est plus facile à trouver à cette période de l’année qu’au mois d’avril. Pour en trouver, les voyageurs peuvent partir moins loin”, détaille Christophe Depreter. Du soleil à quelques heures d’avion : parmi les destinations préférées des Belges, le bassin méditerranéen. “L’Espagne et la Turquie et la Grèce ont beaucoup de succès. La popularité de la Tunisie remonte également après avoir souffert des attentats”.

Un retour au niveau de l’avant Covid

Longtemps en délicatesse pendant la période du Covid-19, le secteur du voyage se porte aujourd’hui plutôt bien. Selon Statbel, à l’été 2022, les Belges avaient effectué autant de voyages qu’en 2019, aussi bien à l’étranger qu’en Belgique. Cette tendance se confirme aujourd’hui auprès des agences. “La plus grande majorité des agences a récupéré les chiffres de l’avant-covid. Certaines les ont même dépassés”, précise Christophe Depreter.