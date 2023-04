Le mayeur de Bertogne avait alerté le SPW sur les trous sur la N826 où Pogacar est tombé sur Liège-Bastogne-Liège. S’il n’y a pas de travaux, la course ne passera plus.

Le prix du stère de bois de chauffage repart à la hausse en Belgique

En mars, le prix moyen du stère de bois de chauffage baissait pour la première fois depuis 5 mois. Mais il vient de repartir à la hausse.

Le temps libre malmené? La fronde du secteur de l’enfance

La réforme de l’Accueil temps libre de la ministre de l’Enfance, Bénédicte Linard, inquiète les professionnels du secteur. Ils demandent à être réellement entendus sur cette question, sans être mis sous pression par un agenda politique.

Rixensart: le vaccin MosquiRix de GSK met la Belgique sur la carte du monde (vidéo)

La ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, était en visite mardi chez GSK-Rixensart, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme.

Namur: des caméras pour mieux sanctionner les infractions environnementales

Un citoyen remet en question la propreté en centre-ville où il constate de plus en plus de déchets et moins de répression. L’échevine de tutelle s’inscrit en faux par rapport à ces propos. Pour preuve, de nouvelles caméras devraient permettre de mieux chasser les inciviques, a-t-elle déclaré au conseil communal de ce mardi 25 avril 2023.

Guerre des kayaks: Dallas sur Lesse, épisode 2

Réunion d’information préalable à une étude d’incidences et à une demande de permis. Il l’avait annoncé, il avance. Michel Pitance, à 75 ans, veut se relancer dans la location de kayaks et faire concurrence à son fils Olivier… qui se trouvait dans le public.

Une sangle de 2,5 centimètres installée à des centaines de mètres de hauteur: la plus longue highline de Belgique est à Waimes (photos)

Une sangle de 1204 mètres a été tirée au-dessus de la Vallée de la Warche, depuis le village de Walk jusqu’à Ovifat, pour les amateurs de highline.

Demander pardon à ses enfants: voici la méthode des "3 R"

Si s’excuser et demander pardon n’est pas toujours évident, c’est crucial de pouvoir le faire avec ses enfants. Ça ne vous fera pas perdre la face en tant que parent, bien au contraire.

Pourquoi Charleroi continue les entraînements: “Il faut utiliser cet espace-temps pour garder la forme”

Certains clubs ont laissé leurs joueurs en vacances mais voici pourquoi les Zèbres vont continuer les entraînements jusqu’à mi-mai.

Maxime Deloyer, seul Belge francophone pro du padel: ”Un honneur de jouer devant 5.000 personnes face aux meilleurs mondiaux”

Maxime Deloyer est le seul joueur francophone à avoir osé franchir le pas du professionnalisme. Il joue mercredi face à la meilleure paire du monde en 2023.