Marc Van Ranst sur les récentes vagues Covid: "Leur impact est limité et nous nous attendons à ce que cela continue"

Dans une interview accordée à De Morgen, Marc Van Ranst a toutefois nuancé cette tendance. "Si l'on examine les eaux usées, on constate toujours un grand nombre d'infections en avril. La bonne nouvelle, c'est que cela ne se ressent pas dans les services de soins."

Une bonne nouvelle pour le futur? "Il y a un certain nombre de nouvelles vagues, mais leur impact est limité. Nous nous attendons à ce que cela continue, d'autant que nous sommes toujours en présence de variants d'origine Omicron. Nous nous attendons à ce que ce virus devienne saisonnier pendant les mois les plus froids", poursuit le virologue.

Depuis l’apparition d’Omicron en janvier 2022, les symptômes ont peu évolué: un nez qui coule, un mal de gorge, de trachée. "Beaucoup moins de personnes font des réactions inflammatoires hypertrophiées, chose que l’on faisait davantage avec les premières souches du Covid", affirmait début mars Yves Van Laethem dans nos colonnes.

Les gestes de précaution n'ont donc pas évolué depuis plusieurs mois: si on n’est pas une personne à risque, on peut simplement se mettre à l’écart. Favoriser le télétravail quand c’est possible, porter un masque si ce n’est pas possible. Éviter les grands groupes, banquets et ne pas embrasser tout le monde à ce moment-là. Pour ce qui est du traitement, prendre du paracétamol suffit amplement.