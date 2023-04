Les Engagés, 1 an après : "Le déclin n’a pas encore été véritablement endigué"

" Le temps de la remise en question s’imposait ", nous avait alors justifié Maxime Prévot, président du parti depuis 2019. Avant de préciser : "Ce n’est pas de la remise en question d’un parti politique dont on a besoin, mais de bien de la politique en général. Avec notre processus, je pense que nous sommes en avance sur notre temps, sur la manière de faire démocratie".

Deux mois plus tard, le 14 mai, Les Engagés – comme ils se font désormais appeler – présentaient leur manifeste "pour une société régénérée".

Alors qu’ils soufflent ce week-end leur première bougie d’anniversaire, quel bilan peut-on tirer de cette refondation ?

Fragile stabilité

"En Wallonie, le dernier grand baromètre octroyait aux Engagés 11.1% des intentions de vote, observe Benjamin Biard, politologue au CRISP. Or, on se souvient que le résultat obtenu par le cdH lors des élections régionales wallonnes de 2019 était de 11%. On assiste donc à une stabilisation. D’un point de vue historique, cela reste toutefois un résultat assez faible puisque le score de 2019 constituait le moins bon score de l’histoire du parti orange à ce niveau de pouvoir. Pour rappel, en 1995, le PSC avait obtenu 21.6%, avant de décliner progressivement. "

Quant à Bruxelles, crédités dans les derniers sondages de 5.1% des intentions de vote, "ils passent tout juste le seuil électoral. C’est malgré tout un déclin".

Pour Benjamin Biard, politologue au CRISP, le déclin du cdH n’a pas encore été véritablement endigué depuis que le parti centriste a réalisé sa mue pour devenir Les Engagés. ©CRISP

En d’autres termes, " le déclin n’est pas véritablement endigué ", résume le politologue. Ou du moins, précise-t-il, "pas encore ". Car "c’est difficile de se projeter à plus d’un an du scrutin. Il n’y a pas d’indicateurs qui puissent être analysés, si ce n’est les sondages successifs".

Il faut dire que ce flou est entretenu par divers éléments qui ont marqué la vie récente du parti, avant et après sa refondation, de même que l’ensemble de la vie politique belge en général et francophone en particulier.

Cure d’opposition

"On peut se demander quelle place il reste pour une formation du centre, qui se veut progressiste, comme Les Engagés, dans un paysage politique fragmenté et qui se joue déjà en quelque sorte au centre, dans la logique de consensus qui caractérise le système politique belge", s’interroge ainsi le politologue. Aussi, "la cure d’opposition décidée par le parti en 2019 a contribué à réduire sa visibilité moindre".

Cette cure avait dans un premier temps semblé nécessaire, dans le but justement de se laisser le temps d’activer le processus de réflexion ayant abouti à la refondation du parti. "Elle a aussi servi à montrer à l’électeur que le parti avait compris son message", souligne Benjamin Biard.

En revanche, exister au sein de l’opposition n’est pas chose aisée.

" Ils doivent trouver leur place au sein d’une opposition où l’on retrouve des partis plus radicaux, qui produisent une opposition plus virulente et qui cherchent avant tout à se faire entendre, comme c’est le cas du PTB." Or, rappelle le chercheur, "le CDH a directement annoncé en 2019 qu’il mènerait une opposition constructive. Et on l’a vu, notamment dans le cadre de la commission d’enquête parlementaire wallonne sur les inondations de 2021, où le parti a travaillé et voté avec la majorité ".

Mais au-delà de ces facteurs électoraux, Benjamin Biard pointe aussi un autre élément : "Ces derniers mois, il y a eu de nombreux mouvements, tant dans le sens des arrivées que des départs de personnalités du parti ".

Va-et-vient

Entre autres, le chercheur pointe Véronique Lefrancq, députée bruxelloise qui siège désormais comme indépendante au sein du Parlement, Rachid Azaoum, ancien coordinateur du processus de réflexion ("Il fera beau demain") ayant préparé la refondation du parti, ou encore Opaline Meunier, ancienne présidente des Jeunes CDH. Ces deux derniers ont rejoint le MR.

Dans un tout autre contexte, on pense aussi à Alda Gréoli, cheffe de groupe à la Région comme à la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a récemment choisi de s’éloigner de la vie parlementaire, sans pour autant renier son parti, dont elle emmènera la liste sur Spa lors des prochaines élections communales.

Il faut dire que ces nombreux départs, outre pour des motifs de stratégie électorale, ont été justifiés pour certains par le fait qu’ils ne se reconnaissaient plus dans la nouvelle ligne idéologique des Engagés.

À l’inverse, une personnalité politique d’envergure telle que Jean-Luc Crucke a vu dans cette reconstruction l’opportunité d’y prendre une part importante. L’ex-libéral siège désormais sous la bannière turquoise des Engagés, dont il a pris la vice-présidence axée sur les matières environnementales et climatiques.

Maxime Prévot et Les Engagés ont enregistré une arrivée remarquée sur la scène politique belge francophone avec le passage depuis le MR du député régional et ex-ministre wallon Jean-Luc Crucke sous la bannière turquoise. ©EdA Mathieu Golinvaux

Reconstruction

Nouvelle identité, nouvelle ligne idéologique, nouveaux visages… C’est donc mus par une nouvelle dynamique – et la volonté de "faire de la politique autrement" – que Les Engagés ont amorcé, en mars 2022, leur processus de reconstruction. Ceux qui se définissent désormais comme "bien plus qu’un parti" et comme "un mouvement politique positif, citoyen et participatif" aspirent désormais à reconquérir leur place au centre de l’échiquier politique. Mais après une première année mouvementée passée dans l’ombre des oppositions parlementaires et gouvernementales, le chemin pour retrouver la lumière apparaît encore long à parcourir.