Baromètre des 11 millions de piétons belges: quels sont vos besoins en mobilité?

”Nous sommes toutes et tous des marcheurs au quotidien mais, paradoxalement, nous disposons de très peu de données chiffrées sur les besoins des piétons. Nous manquons également d’informations sur les différences d’attentes et de besoins entre hommes et femmes qui se déplacent dans l’espace public”, contextualise Georges Gilkinet, Ministre fédéral de la Mobilité, dans un communiqué de presse de l'ASBL Tous à Pieds, dans lequel sont distinguées notamment des variables différentes, “en fonction de notre âge, de notre genre, du moment de la journée où nous nous déplaçons, de la raison de notre déplacement”, peut-on y lire.

Des données pour adapter les politiques publiques

Cette enquête vise à constituer une base de données pour étudier les habitudes de la population et adapter les politiques autour de la mobilité : “… Nous pourrons mieux adapter nos politiques aux besoins des piétons. Je veux donner la priorité à la protection des usagers de la route les plus vulnérables et les plus actifs”, pour renchérir sur un phénomène plus vaste : “C’est important pour améliorer la sécurité routière et pour réduire le nombre de victimes. Et si nous pouvons encourager davantage de personnes à marcher, l’impact sera également positif pour notre climat et notre mobilité”, abonde Georges Gilkinet, dont le communiqué précise par ailleurs, que les villes qui auront 50 personnes répondantes pourront obtenir les résultats.

Les associations mobilisées souhaitent “connaître et “reconnaître” ces besoins, en insistant sur le fait que cette communauté serait “la plus grande communauté des gens qui se déplacent (loin devant les cyclistes et les automobilistes)”, un argument qui a su leur faire obtenir un financement du Service Public Fédéral Mobilité et Transports pour ce projet.

L’évaluation pointera la capacité d’un lieu public à faciliter les déplacements piétons, selon ces indicateurs :

Les pratiques des Belges et leur ressenti global sur le quotidien de la marche,

La sécurité des déplacements à pied,

Le confort des déplacements à pied,

L’importance donnée aux déplacements à pied par les villes et communes,

Les aménagements et services spécifiques aux piétons

L’enquête est en ligne via https://barometrepieton.be/dès aujourd’hui, et ce jusqu’au 30 juin. Le temps de réponse est de 15 minutes. Les résultats sont attendus pour le mois d’octobre 2023.