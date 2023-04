INTERVIEW | Joëlle Milquet sur Les Engagés : "Il y a, après un an, comme un réel frémissement positif"

À l’occasion de la "convention - anniversaire" organisée par le parti ce dimanche, elle dresse, pour L’Avenir, le bilan de la refondation et de sa première année de reconstruction.

Joëlle Milquet, de manière générale, quel bilan tirez-vous de cette première année depuis la refondation du parti ?

Il s’agit d’une première année de lancement et de transition. Il faut faire connaître le nouveau nom, le manifeste, adapter l’organisation du parti, trouver de nouvelles têtes et équipes, etc. Cela prend évidemment du temps. Et Maxime Prévot, que j’apprécie, fait de son mieux. L’année qui vient sera une année de consolidation. Il y a, après un an, comme un réel frémissement positif lié notamment au début de la dynamique interne et externe. Il y a aussi un contexte politique global comprenant à la fois de l’inquiétude collective sur les enjeux d’avenir et le contexte géopolitique et climatique, une déception citoyenne de l’action des gouvernements dans lesquels nous ne sommes pas et des luttes intestines puériles entre partis de la majorité, la montée de nouveaux populismes faciles et dangereux, une nouvelle violence pathétique du débat politique, une lassitude de la guerre ancestrale et souvent caricaturale droite -gauche héritée du XIXe siècle. Face à ce contexte, le parti peut apparaître quant à lui prometteur, équibré, alternatif, calme, posé, nuancé et bienveillant, au-dessus de la mêlée, avec de nouvelles propositions adaptées aux nouveaux enjeux et une voie vers un nouvel élan en continuant à allier tant les valeurs de solidarité forte et de souci des plus fragiles avec celles de la responsabilité, de l’autonomie et de l’initiative, à fédérer en refusant de diviser la société en clans ou classes qui s’opposent et de ne défendre que certaines d’entre elles contre d’autres.

En 2002, sous votre présidence, le parti avait amorcé cette nouvelle ligne idéologique en changeant notamment de dénomination. La refondation de 2022 marque-t-elle une nouvelle évolution ou y voyez-vous d’avantage une rupture avec le modèle du cdH ?

Dans tout changement interne à un parti, vous avez une part de continuité indispensable sur votre ADN de base et votre spécificité, et une part de changement nécessaire lié à la nécessité de s’adapter aux nouveaux enjeux et problèmes et à la volonté d’adapter les méthodes politiques aux nouvelles attentes. Ce fut le cas en 2002 quand j’étais présidente avec le cdH et Maxime, qui a été mon chef de cabinet à l’époque, a suivi un raisonnement identique 20 ans plus tard avec Les Engagés. Pour moi, la vision humaniste universelle et forte de la société que nous défendons n’a pas et ne devait d’ailleurs pas changer, mais elle devait se décliner dans une réalité nouvelle avec dès lors des propositions, des accents différentes via aussi une génération qui se renouvelle.

Quel regard personnel portez-vous sur la nouvelle ligne tracée par Les Engagés ?

Depuis la création du cdH en 2002, nous avons vécu, depuis le début du deuxième millénaire, 20 ans – soit un cinquième du XXIe siècle déjà – de mutations profondes majeures qui ont plongé nos sociétés, notre planète et la nouvelle génération dans un tout autre monde, et qui nous placent devant des défis d’une gravité nouvelle : terrorisme, crise financière, hypothèque sur l’avenir de la Belgique, accélération du changement climatique, déferlante digitale, crises géopolitiques nouvelles majeures, fragilisation des démocraties et désinformation de masse, besoins de nouvelles participations citoyennes, augmentation des inégalités, montée d’un populisme dangereux, la question du genre, la diversité croissante des sociétés convoquant les questions d’identités, guerres en Ukraine, etc.

Autant de changements en 20 ans qui nous forcent au changement, à nous adapter, à appliquer nos valeurs universalistes de responsabilité, de générosité, d’éthique, de respect de l’autre et de chacun, de sens de l’intérêt général, de l’équilibre dans les choix, de vision non matérialiste, d’égalité de traitement, de lien social fort, à de nouveaux défis exigeant de nouvelles propositions, un projet de société adapté à son nouveau visage, ses nouveaux risques et menaces, sa nouvelle génération, ses nouvelles valeurs.

C’est cela la logique de l’opération de transformation. Il s’agit moins de remettre en cause les valeurs humanistes universelles qui sont profondément modernes et nécessaires, et qui remettent l’exigence de l’humain au centre, que de les appliquer désormais différemment à des réalités nouvelles demandant d’autres réponses et méthodes. Le parti a maintenant un an, au-delà de son manifeste, pour proposer un nouveau projet de société aux citoyens qui les réenchante… C’est le défi principal du parti et il y travaille.

Je regrette juste que le mot humaniste ait disparu dans la forme mais je me réjouis qu’il reste sur le fond.

Dans une société de plus en plus divisée, morcelée, où les clivages droite-gauche se renforcent et où la nuance tend à disparaître tant dans les discours que dans les idées, en quoi Les Engagés peuvent-ils apporter une réponse ?

Une chose est sûre : les éléments que je viens de décrire exigent plus que jamais de nous d’être demain un mouvement politique spécifique au-delà des clivages et oppositions actuelles.

Et pour porter ces défis, nous avons besoin d’une génération qui a le sens de l’intérêt général, de l’autre et du service désintéressé à la société, de responsables inventifs, courageux, sérieux, au-dessus de la mêlée, tolérants, rassembleurs et fédérateurs, préférant la relation à la compétition, le fond à la forme, l’action aux paroles, au buzz et aux critiques et phrases assassines, l’écoute à la critique, le terrain à Tik-Tok, la bienveillance à la malveillance, la résilience au conflit, le résultat collectif à l’égo, une génération enthousiaste et positive qui régénère la politique, relégitimise l’action publique, oxygène la planète, humanise le monde, lui donne un sens nouveau et dépasse les matérialismes, extrémismes et égoïsmes ambiants.

En 2019, le parti a décidé de suivre une "cure d’opposition", qui lui a permis le temps de la réflexion pour sa refondation, mais qui lui a aussi causé un manque de visibilité, notamment dans les médias. Était-ce, au final, une bonne idée ?

Je dois avouer que j’étais partisane d’une participation aux exécutifs, mais en lançant une nouvelle génération dans les gouvernements tout en se réformant à l’interne. Ce n’était pas incompatible et il y avait énormément de défis à relever aux niveaux fédéral et fédérés… Nous ne sommes pas de ceux qui aiment regarder les trains passer mais les conduire… Non pour le pouvoir “pour le pouvoir”, mais pour la responsabilité et l’envie de faire bouger les choses. Un autre choix a été fait à l’époque, je le respecte et je ne suis pas sûre que, aujourd’hui, il aurait été le même. L’ambition du parti est de mouiller sa chemise demain pour améliorer la qualité de vie des gens et non de rester à quai.

DéFI peine à s’implanter en Wallonie alors que Les Engagés peinent à rester présents à Bruxelles. Des discussions entre les deux partis ont eu lieu ces derniers mois en vue d’un rapprochement. On sait par ailleurs que certains électeurs de droite ne se retrouvent plus dans la ligne plus dure imprimée par la présidence du MR. Pourtant, les discussions entamées pour la création (ou l’union) d’un grand parti du centre ont jusqu’ici échoué. S’agit-il d’une occasion manquée, selon vous ?

Cela avait tout son sens, mais il ne faut pas pleurer sur le lait renversé ni le reprocher à ceux qui n’ont pas pu le décider. Le monde politique est changeant et surprenant. Regardez la révolution du paysage politique français et l’effondrement de ses partis traditionnels, que personne n'a vu venir… L’histoire à venir est encore à écrire.

Au final, le centre, sur l’échiquier politique, a-t-il encore un avenir ?

Non seulement il a un avenir, mais il est une nécessité et répond à un vrai besoin.