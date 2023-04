Cette volontaire mise en retrait des majorités parlementaires et gouvernementales à tous les échelons des entités fédérale et fédérées avait, en partie, été justifiée par la nécessité de prendre le temps de la réflexion.

Cette réflexion, trois ans plus tard, aboutissait à la refondation du parti centriste, dotant celui-ci d’une nouvelle identité et d’une nouvelle ligne idéologique.

Un manque de visibilité

Alors que Les Engagés – comme ils se font appeler désormais – organisent ce dimanche leur "convention - anniversaire" afin de souffler leur première bougie, l’heure est au premier bilan.

Or, dans les récents sondages, le nouveau parti tarde à décoller. C’est que, si elle a pu apparaître nécessaire, la cure d’opposition lui a par ailleurs donné un manque de visibilité.

"Je dois avouer que j’étais partisane d’une participation aux exécutifs, mais en lançant une nouvelle génération dans les gouvernements tout en se réformant à l’interne ", retrace aujourd’hui, pour L’Avenir, Joëlle Milquet, figure historique du parti centriste.

Mouiller la chemise

L’ancienne présidente du cdH (1999-2011) s’explique : "Ce n’était pas incompatible et il y avait énormément de défis à relever aux niveaux fédéral et fédérés… Nous ne sommes pas de ceux qui aiment regarder les trains passer mais les conduire… Non pour le pouvoir, mais pour la responsabilité et l’envie de faire bouger les choses. Un autre choix a été fait à l’époque, je le respecte et je ne suis pas sûre que, aujourd’hui, il aurait été le même ".

Une chose apparaît certaine, en 2024, Les Engagés ne se cacheront plus et aspirent à participer, activement, aux futures majorités.

"L’ambition du parti est de mouiller sa chemise demain pour améliorer la qualité de vie des gens et non de rester à quai", confirme ainsi Joëlle Milquet.