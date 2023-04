Immatriculations en Wallonie au 1er trimestre 2023 : voici les modèles les plus populaires dans votre province

Principalement boosté par les clients professionnels et un regain d’intérêt flamand, le marché a également vu les véhicules électrifiés prendre leur envol. La Fédération de l’automobile et du cycle l’assure : quatre voitures neuves immatriculées sur dix sont désormais alimentées en tout ou en partie par une prise de courant.

Reste qu’en Wallonie, la tendance est un peu différente. Et pour cause, contrairement à Bruxelles où les autos électrifiées représentent déjà près d’une immatriculation sur deux, les provinces wallonnes se montrent plus frileuses face au 100 % électrique et aux modèles hybrides. À titre de comparaison, le Brabant wallon, qui constitue le meilleur élève en la matière dans le sud du pays, atteint péniblement les 35 % d’immatriculations “électrifiées” durant les trois premiers mois de 2023.

Ce que les Wallons privilégient alors ? Les motorisations à essence ! Dans le Hainaut, six voitures sur dix fraîchement immatriculées fonctionnent même à la super 95 ou 98.

La Toyota Yaris, la voiture la plus populaire en Wallonie en ce début 2023

Autre tendance observée par la Febiac : la Toyota Yaris est la voiture préférée des Wallons en ce début d’année. Au cours des trois premiers mois, ce modèle, très prisé dans le Brabant wallon et à Liège, a été immatriculé à 1.244 reprises dans le sud du pays.

Wallonie Marque Modèle Unités immatriculées 1. Toyota Yaris 1.244 2. Dacia Duster 1.110 3. Dacia Sandero 994 4. Citroën C3 583 5. Mini Cooper 547

La Dacia Duster (1.110), pourtant N°1 dans le classement des immatriculations namuroises, luxembourgeoises et hennuyères, ainsi que la Dacia Sandero (994) – qui avait dominé le même classement en 2022 – complètent le podium des véhicules les plus populaires en Wallonie.

Liège Marque Modèle Unités immatriculées 1. Toyota Yaris 478 2. Dacia Sandero 341 3. Dacia Duster 302 4. Citroën C3 227 5. Mini Mini 207

Namur Marque Modèle Unités immatriculées 1. Dacia Duster 186 2. Toyota Yaris 162 3. Dacia Sandero 141 4. Opel Corsa 102 5. Dacia Jogger 96

Hainaut Marque Modèle Unités immatriculées 1. Dacia Duster 347 2. Toyota Yaris 333 3. Dacia Sandero 295 4. Kia Ceed 194 5. Kia Sportage 184

Luxembourg Marque Modèle Unités immatriculées 1. Dacia Duster 131 2. Toyota Yaris 106 3. Dacia Sandero 72 4. Opel Corsa 56 5. Citroën C3 49