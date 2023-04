Des mesures pour lutter contre les classes surpeuplées dans les écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles

Après avoir tenté d’objectiver la situation à l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce groupe de travail a donc remis ses conclusions à la ministre qui s’en est inspirée pour la rédaction de cette note.

Réalités contrastées

" Les normes d’encadrement (NDLR : c’est-à-dire le nombre d’enfant par équivalent temps plein d’enseignant) sont plutôt bonnes au sein de la Fédération", observe ainsi Caroline Désir – une analyse corroborée par les chiffres de l’Organisation de coopération et de développement économiques ( OCDE). Et en matière de taille des classes," les moyennes sont très raisonnables. Par contre, il existe des réalités très contrastées et donc des écarts très importants", constate encore la ministre.

Il faut dire que "composer la taille des classes est quelque chose de très technique, notamment dans le secondaire, où ce n’est pas facile", poursuit-elle.

Il existe pourtant aujourd’hui un certain nombre de normes, qui encadrent justement la question. Mais ces normes s’accompagnent de toute une série de dérogations permettant de gonfler la taille des classes, dérogations que les écoles utilisent fréquemment et dont certaines abusent, profitant de leur caractère pour ainsi dire automatique.

Dans les cénacles parlementaires également, cette problématique avait nourri le débat à plusieurs reprises, notamment au sein de l’opposition, où le PTB avait fait de la suppression de ce système son récent cheval de bataille en matière d’enseignement.

Encadrer les dérogations

Or, la principale avancée contenue dans la note d’orientation de la ministre porte justement sur "la fin de ce système de dérogation automatique. Il n’y avait jusqu’ici pas vraiment de contrôle instauré là-dessus. On veut inverser le paradigme", insiste Caroline Désir.

Le gouvernement veut lutter contre les classes surpeuplées. ©Vasyl - stock.adobe.com

Et pour cela, la ministre vise une action à tous les échelons : "D’abord, les pouvoirs organisateurs vont devoir argumenter solidement leurs demandes, afin de démontrer que la dérogation est réellement nécessaire et qu’il n’existe pas d’alternative. Ensuite, les syndicats, via les organes de concertation au niveau local, pourront se positionner sur ces demandes et introduire, le cas échéant, un recours contre celles-ci auprès de l’administration. Enfin, la Fédération Wallonie-Bruxelles s’assurera du respect des normes en procédant à des coups de sonde".

Un cadre d’emploi pour le maternel

Au niveau maternel, "il n’existe pas actuellement de décret ni de règle qui fixe un nombre maximal d’élèves par enseignant", précise la ministre Désir, laquelle ajoute : "la réalité des classes de maternelle est différente de celles du primaire ou du secondaire. Il existe par exemple de nombreuses écoles fonctionnant avec des classes verticales et des instituteurs et institutrices qui passent d’une classe à l’autre. Il faut donc laisser des latitudes aux écoles".

C’est la raison pour laquelle, plutôt que de fixer un nombre maximal d’élève par classe, le gouvernement va proposer de fixer une norme d’encadrement en fonction du nombre d’élèves : 1 ETP pour 22 élèves. Un cadre d’emploi reprenant le nombre d’emplois générés en fonction du nombre d’élèves accompagnera la mesure (voir ci-dessous).

Aider les écoles

En primaire et secondaire, les normes existantes seront maintenues (voir ci-dessous), et les demandes de dérogation autorisées au cas par cas. " Et pour aider les directions dans leurs démarches, un dossier type de demande sera établi", précise la ministre.

"Les normes de financement par élèves sont bonnes en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les problèmes rencontrés sur le terrain sont souvent le fruit d’un problème d’organisation. Ce n’est pas la qualité des équipes qui est ici mise en cause. Mais les écoles ne sont pas toujours suffisamment soutenues pour utiliser les outils à leur disposition. Il est donc important que le Fédération, mais aussi les fédérations de pouvoirs organisateurs se mobilisent pour leur venir en aide, et ce dans un souci de prévenir au maximum les situations où les écoles vont devoir gonfler la taille de certaines classes", plaide encore la ministre.

Plus encore que l’introduction de nouvelles règles, l’enjeu sera donc dans les prochains mois "d’optimaliser les choses qui existent" et de "généraliser les bonnes pratiques".

"On va calmer le jeu"

Outre sur la note d’orientation relative à la problématique de la taille des classes, le gouvernement s’est accordé sur une série d’aménagements de la feuille de route des réformes du Pacte pour un enseignement d'excellence.

"Nous avons entendu les messages remontés du terrain et qui font état d’une certaine forme de saturation, tant chez les directions que chez les équipes éducatives", explique Caroline Désir. La ministre souligne par ailleurs vouloir "garder le cap de cette réforme systémique dont les effets attendus sont reconnus et partagés par tous : améliorer le niveau de notre enseignement, réduire les inégalités, etc. Mais d’un autre côté, nous devons également veiller à la soutenabilité de ces nombreuses réformes. Nous devons pouvoir nous montrer humbles face à cela et reconnaître que cette soutenabilité n’a pas été complètement bien mesurée lors de la conception du Pacte".

Dans cette optique, le gouvernement a donc pris une série de décisions dans le but d’alléger la pression qui pèse actuellement sur les différents acteurs du secteur, sans pour autant renoncer au projet global.

DAccE, cours de langue, formation...

Figure notamment le report pour 3 ans de l’obligation d’utiliser le dossier d’accompagnement de l’élève (DAccE). " D’ici là, les écoles pourront ainsi continuer à utiliser leurs propres canaux de communication avec les parents", précise la ministre. À condition cependant de respecter les obligations de la nouvelle procédure de maintien pour les élèves de la troisième maternelle à la quatrième primaire.

Des mesures seront également prises dans le cadre de l’implémentation en 2023 des cours de langue dès la troisième primaire et une certaine souplesse est également prévue concernant une série d’obligations en matière de pilotage de la formation des enseignants et de numérique.

Plans de pilotage

En outre, la ministre a adressé aux acteurs du secteur un document comportant une série de balises concernant les plans de pilotage. "Pour rappeler que s’il y a une obligation de moyen, il n’y a pas d’obligation de résultat. "

D’autres mesures, concernant notamment les communes à facilités de la périphérie bruxelloise, seront également mises en œuvre afin de soulager les écoles.

"On va calmer le jeu, résume Caroline Désir. Nous voulons ainsi envoyer un message d’apaisement pour 2023."