Vers un report du volet “sanction” des enseignants ?

”Voici ce qui est sur la table du gouvernement : on votera le décret dans son ensemble mais on décalera de plusieurs années la mise en œuvre du volet décrié”, confirme Caroline Désir. “De combien ? Cela fait partie des détails restant à négocier mais ce sera conséquent. Ça fait 20 ans que dans la fonction publique on évalue des fonctionnaires et ça n’a jamais mené à des vagues de licenciements massifs. Personne n’a intérêt à ça et certainement pas dans l’enseignement où on est en situation de pénurie. J’insiste, personne n’a la volonté de faire une guérilla contre le personnel.”