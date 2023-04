Vaccination infantile : baisse “spectaculaire” de confiance auprès des moins de 35 ans, notamment à cause du Covid

Parmi les 55 pays de l’étude, seuls la Chine, l’Inde et le Mexique sont restés stables, voire ont même progressé dans leur programme de vaccination infantile. Dans la plupart des pays, les personnes âgées de moins de 35 ans et les femmes étaient plus susceptibles d’être moins convaincues de l’importance de faire vacciner les enfants.

D’où vient cette baisse ?

Les raisons sont multiples. Cette baisse de vaccination serait liée à “des perturbations induites par la pandémie, notamment la surcharge des systèmes de santé et la réaffectation des ressources déjà maigres, mais aussi du fait des conflits, des contextes de fragilité et d’une perte de confiance à l’égard de la vaccination”, indique le rapport de l’Unicef.

Mais, malgré les baisses observées, la vaccination continue de remporter un soutien relativement important dans le monde. Dans presque la moitié des 55 pays étudiés, plus de 80 % des personnes interrogées ont en effet jugé qu’il était important de faire vacciner les enfants.

Cependant, le rapport met en garde contre le risque de voir s’accentuer la menace posée par cette réticence à la vaccination. “Au plus fort de la pandémie, les scientifiques ont su développer rapidement des vaccins qui ont permis de sauver d’innombrables vies. Malgré ce succès historique, la crainte et la désinformation autour de la vaccination en général se sont pourtant propagées à aussi grande échelle que le virus lui-même”, a déclaré Catherine Russell, Directrice générale de l’UNICEF. “Ces données sont un signal d’alerte préoccupant. La confiance à l’égard de la vaccination de routine ne doit pas compter elle aussi parmi les victimes de la pandémie, sous peine de voir prochainement un grand nombre d’enfants succomber à la rougeole, à la diphtérie ou à d’autres maladies évitables. ”

Et en Belgique ?

En Belgique aussi, la confiance dans les vaccins a chuté après la pandémie de Covid, passant de 87,3 % à 71,9 %.

La confiance dans les vaccins dans les groupes d’âge plus jeunes (<35 ans) a même diminué de façon spectaculaire, passant de 84,6 % avant la pandémie à 61,7 % après la pandémie. À l’inverse, cette confiance a augmenté dans les groupes d’âge plus âgés (> 65 ans), passant de 88,6 % avant la pandémie à 91,4 % après.

Le déclin de la confiance dans la vaccination est plus marqué chez les femmes (passant de 88 % avant la pandémie à 68,7 % après) que chez les hommes (86,5 % avant la pandémie et 75,4 % après).

L’augmentation générale du scepticisme à l’égard de la vaccination infantile dans notre pays reste préoccupante.

“Les vaccins ont sauvé des millions de vies et protégé des communautés tout entières contre des maladies mortelles”, a précisé Catherine Russell. “Nous savons trop bien que les maladies ne s’arrêtent pas aux frontières. La vaccination de routine et la robustesse des systèmes de santé sont nos meilleurs atouts pour éviter de futures pandémies, à l’origine de décès et de souffrances inutiles. L’heure est venue de tirer parti des ressources restées à disposition à l’issue des campagnes de vaccination contre le coronavirus afin d’investir dans le renforcement des services de vaccination et dans la mise en œuvre de systèmes pérennes, pour chaque enfant. ”