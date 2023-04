“Le marché de l’automobile relève enfin la tête” : les grandes tendances du début d’année 2023

“Avec 86.481 voitures neuves réceptionnées (+35,5 %), les clients professionnels ont composé la majorité des clients livrés lors du trimestre écoulé. Dans le même temps, ce sont 45.003 voitures neuves qui ont été livrées aux clients particuliers, lesquels affichent eux aussi une progression de +14,4 % par rapport aux livraisons du premier trimestre 2022”, précise la Febiac dans un communiqué.

Belgique Wallonie Bruxelles Flandre 1. Volvo XC 40 Toyota Yaris Volvo XC40 Volvo XC40 2. Toyota Yaris Dacia Duster Tesla Model Y Tesla Model Y 3. Tesla Model Y Dacia Sandero Citroën C3 Opel Corsa 4. Opel Corsa Citroën C3 Mercedes-Benz CLA BMW X1 5. BMW X1 Mini Cooper Peugeot 208 BMW Serie-1

Autre tendance : tous les marchés, à l’exception du deux-roues motorisés qui patine légèrement, affichent une progression au cours du premier trimestre 2023. Exemple avec la catégorie des utilitaires légers qui enregistre une hausse des immatriculations de 18 % sur les trois derniers mois.

De plus en plus de voitures électrifiées

De même que les motorisations thermiques poursuivent leur recul – elles ne représentent plus que 58,6 % du parc automobile actuel contre 85 % en 2020 – et que les voitures diesel se font de plus en plus rares sur les routes belges, la part de véhicules électrifiés récemment mis en circulation ne cesse de croître.

D’après les chiffres publiés par la Fédération belge de l’automobile, quatre autos neuves immatriculées sur dix sont même désormais alimentées en tout ou en partie par une prise de courant.

Et “pour la toute première fois en Belgique, la motorisation 100 % électrique (BEV) franchit le cap des 15 % de parts de marché”, précise la Febiac. “Cette percée des motorisations électrifiées délivre des effets bénéfiques sur le niveau moyen des émissions de CO² des voitures neuves immatriculées au cours du premier trimestre, puisque celui-ci figure pour la première fois sous la barre symbolique des 100 gr/km depuis l’introduction du test d’homologation WLTP."

Enfin, preuve que le marché électrique prend de l’ampleur au fil des mois, la Tesla Model Y constitue non seulement la voiture électrifiée la plus souvent immatriculée depuis le début de l’année, mais “elle a également été immatriculée en plus grand nombre que les modèles qui emmènent le classement des autres types de motorisations”, comme l’Opel Corsa pour l’essence ou la BMW Serie-1 pour le diesel.

Un marché de l’automobile en baisse, malgré tout

“S’il affiche à nouveau un résultat positif par rapport aux premiers trimestres des quatre derniers exercices, le marché des voitures neuves demeure néanmoins en retrait de 9.863 unités par rapport au marché moyen de ces 10 dernières années”, souligne encore la Febiac, consciente que les bons indices de ce début 2023 ne doivent pas faire oublier l’évolution à la baisse du secteur.

À titre de comparaison par rapport à la moyenne des dix dernières années, le secteur a enregistré près de 10.000 immatriculations de voiture en moins durant le premier trimestre de l’année.