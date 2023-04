Combien la chasse rapporte-t-elle aux Communes et CPAS en Wallonie (cartes)

À qui appartiennent les forêts publiques en Wallonie ?

Sur base de chiffres de 2019, cités dans l’étude, les locations des droits de chasse ont rapporté 1.572.406 €/an à la Région wallonne, contre 106.478€/an à la Région flamande.

Des revenus communaux de 1€ à 650.000€

Pour les Communes et autres propriétaires publiques, l’impact de ces revenus peut être non négligeable, comme vous pouvez le constater dans ce top 20 des communes, reprenant les revenus annuels moyens entre 2015 et 2019 :

Des sommes parfois considérables et d’importantes différences existent. Tellement importantes que la moyenne des revenus pour cette période varie de plus de 651000 (Libin) à 1,25 € perçu par Waremme. Si l’intérêt est effectivement nul financièrement, il permet toutefois à la commune qui ne louerait même qu’un are ou deux de territoire de chasse (contigus à d’autres terrains privés par exemple), de prétendre à une indemnisation par les chasseurs en cas d’éventuels dégâts de gibier.

Quelles sont les communes wallonnes qui tirent des revenus de la chasse ?

Sur la carte ci-dessous, vous pouvez cliquer sur les communes pour connaître le revenu moyen annuel perçu entre 2015 et 2015, repris dans l’étude de PwC :

Un autre acteur public qui bénéfice des locations de chasse est le CPAS. Bien nombreux, les bénéficiaires se retrouvent toutefois aux quatre coins de la Wallonie. Pour des montants bien moindres.

Des prix de locations de chasse trop élevés ?

Chargée de mission “biodiversité” de Canopéa, Anne-Laure Geboes estime qu’il faudrait revoir le prix des locations : “pour favoriser un meilleur équilibre-forêt gibier, ça passe notamment par des loyers qui doivent diminuer. Plus c’est cher, plus le chasseur en voudra pour son argent. Les journées de chasse le seront aussi, avec l’envie légitime de tirer du gibier.

Alors que dans certains cas, les dégâts liés à cette surdensité sont tellement importants à la forêt publique, qu’imposer des règles plus strictes pour faire baisser les densités, tout en diminuant le prix du loyer du bail de chasse peut être compensé par une hausse des revenus de la production sylvicole, qui sera moins impactée. Cela a été observé dans certaines communes.”

L’autre territoire de chasse important est la plaine. En Wallonie, la plaine représente 739.361 ha32, dont environ 60.000 ha sont publics, selon les estimations du DNF. l