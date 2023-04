Les internes toujours aussi nombreux chez Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE)

"Nous avons non seulement retrouvé une stabilité, mais augmenté même les chiffres d’avant Covid en atteignant pour 2022-23 les 6 660 internes ", réagit ce mardi Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), via sa porte-parole Géraldine Kamps.

Ce nombre est sensiblement plus élevé que celui transmis par l’administration de la Fédération. La porte-parole de WBE s’en explique : "Le chiffre de 3 841 internes de l’ordinaire (...) ne reprend en réalité que les internats relevant du secondaire ordinaire. Il ne tient pas compte de notre internat d’Antoing attaché au fondamental (76 internes), ni des chiffres des internats relevant du supérieur et dans lesquels sont aussi hébergés des élèves de l’ordinaire obligatoire, ni de nos internats du spécialisé (pas pris en compte dans notre analyse de ce lundi) et dans lesquels peuvent aussi être accueillis des élèves de l’ordinaire par dérogation, regroupement de fratrie par exemple".

"Dimension humaine"

Sur le terrain, Laurence Plasman, directrice depuis 2005 de l’Internat autonome de la Communauté française de Philippeville confirme : " Nous avions connu une baisse de fréquentation avant le Covid, mais depuis nous connaissons une hausse. Depuis que je suis arrivée en 2005, on peut dire que c’est d’ailleurs assez stable".

Mais comment expliquer cette différence de tendance en matière de fréquentation entre les internats issus de réseaux différents ?

Pour Laurence Plasman, les tarifs pratiqués pourraient être l’un des facteurs explicatifs d’après certains témoignages reçus, "ceux du libre pouvant représenter pour certaines familles un obstacle financier" (jusqu’à 10 000 € par an dans le libre alors qu’ils sont plafonnés à 2 812,56 € à WBE).

Mais la directrice de l’IACF de Philippeville préfère mettre l’accent sur "la dimension humaine de nos structures " lorsqu’on lui demande quel est l’atout numéro un des internats autonomes.

Et puis, " nous travaillons avec tous les réseaux afin de proposer des grilles d’orientation dans tous les types d’enseignement : dans le général, le technique et le professionnel. Nous avons des familles qui peuvent venir chez nous car ils sont intéressés par une grille en particulier". Il faut dire aussi que "notre taux de réussite est de 98%, preuve de la qualité de notre accompagnement pédagogique, ça joue aussi ", glisse encore Laurence Plasman au moment d’évoquer l’IACF de Philippeville en particulier.

Quant à l’âge du public, la directrice constate que les plus jeunes restent présents dans son établissement.

"Nous avons actuellement une trentaine d’enfants du fondamental sur les 110 inscrits. Il s’agit d’enfants plutôt des environs et qui viennent chercher chez nous un cadre, une structure parce que leurs parents travaillent ou bien qui sont placés chez nous par un service d’aide ou de protection de la jeunesse (SAJ, SPJ)".

Contact : Laurence Plasman, IACF Philippeville 0498 252051