Ces élus qui changent de parti : le mercato politique s’agite à un an des élections de 2024

Il faut dire que, ces derniers temps, l’arrivée de Crucke avait en quelque sorte été l’arbre qui cachait la forêt chez Les Engagés…

Hémorragie

Depuis quelques mois déjà, les partis politiques francophones préparent en effet la stratégie qu’ils adopteront en marge des prochaines élections, prévues pour 2024 (en mai ou juin pour les fédérales et les législatives ; en octobre pour les communales et les provinciales). Et cela concerne donc aussi les forces à déployer sur les champs de bataille.

Bon nombre de transferts ont ainsi pu être annoncés ces derniers mois, et force est de constater que, le plus souvent, un lien avec Les Engagés a pu être identifié. Soit parce que certains ont décidé de quitter le mouvement pour de supposées plus vertes pâtures (ex. : on pense notamment aux Bruxellois Rachid Azaoum, Bertin Mampaka, ou encore à la Montoise Opaline Meunier, tous trois partis au MR), soit parce que d’autres ont préféré délaisser l’ex-cdH pour siéger dans leurs instances respectives en tant qu’indépendants (ex. : on citera notamment les Bruxelloises Véronique Lefrancq et Selloi Hannaoui).

Refondation

Pour Benjamin Biard, lequel décortique la vie des partis politiques au sein du CRISP (Centre de recherche et d’information sociopolitiques), " la refondation du parti a permis ce type de mouvements. Il aurait par exemple été plus compliqué pour Jean-Luc Crucke, un laïc convaincu, de rejoindre le cdH. Et encore davantage le PSC, du fait de l’apparentement religieux ".

D’ailleurs, dans le communiqué des Engagés annonçant l’arrivée des 4 renforts ex-amarantes, ceux-ci justifient ce transfert par "la vision progressiste qui est portée et qui permet de se positionner concrètement sur des questions qui sont pour nous très importantes".

Mais cette refondation a donc aussi permis à d’autres de "se saisir de cette évolution pour quitter le parti, que ce soit sur le fond, ou bien d’un point de vue électoral", reprend Biard.

Calcul

Après avoir obtenu un score plancher en 2019, le parti centriste peine en effet à remonter la pente dans les sondages. "Surtout à Bruxelles", observe le politologue. En cela, l’arrivée de nouvelles forces vives "n’est donc pas tout à fait anodine", glisse-t-il encore, avant de conclure : "Des transferts entre partis politiques, cela a de tout temps existé. Ce n’est donc pas nécessairement nouveau. Mais les décisions apparaissent davantage individuelles".

Les libéraux, souvent à l’affût d’un coup fumant

Le plus fameux transfert dans la vie politique belge reste, sans doute, celui de Paul-Henri Spaak, ancien Premier ministre belge, mais aussi ex-Secrétaire général de l’OTAN et l’un des pionniers de l’Europe. Membre éminent du PS durant sa longue carrière, le Bruxellois avait finalement rejoint, en 1971, le FDF.

Ces dernières années, les enrôlements par les libéraux francophones de chrétiens-démocrates d’envergure électoraliste comme Gérard Deprez (en 1998), Jacqueline Galant (1999) et Richard Fourneau (2004) ont fait également les gros titres de la presse. Tout comme celui du sénateur flamand d’extrême droite Karim Van Overmeire (Vlaams Belang), repêché par la N-VA (2010).

Plus récemment, c’est le " prêt " d’Alexia Bertrand, du MR à l’Open VLD, qui a marqué les esprits, peu après l’arrivée d’Hadja Lahbib dans les rangs des libéraux francophones.

Le pilier du PS face à la montée du PTB

Si les transferts entre partis se produisent souvent vers le centre de l’échiquier politique, la gauche, elle, se montre peu concernée.

En tous les cas, du côté du PS, "ça saute moins aux yeux, confesse Benjamin Biard. On y parle davantage d’exclusions ou de suspensions faisant suite à des instructions judiciaires, comme récemment avec les cas de Marc Tarabella ou de Philippe Tison à Anderlues ".

Il n’empêche que, avec l’émergence du PTB sur leur gauche, les socialistes doivent désormais jouer avec une autre grosse cylindrée sur leur terrain électoral.

"Des transferts à venir entre ces deux partis ne sont pas à exclure, reconnaît ainsi le politologue du CRISP. On se souvient aussi que Marc Goblet (NDLR : l’ancien syndicaliste de la FGTB décédé en 2021), s’il est resté fidèle au PS, avait parfois pu donner l’impression de se rapprocher des idées du PTB dans certains dossiers, qu’il soutenait en électron libre".

Toutefois, le cordon sanitaire que certains souhaitent étendre à la formation de gauche radicale a de quoi refroidir les socialistes déçus, note encore le chercheur. Et d’ajouter : "De toute façon, et contrairement aux Engagés, le PS ne se maintient pas trop mal, notamment par rapport à ce que l’on observe en France. Le parti apparaît plus solide. D’autant plus dans une société pilarisée comme la Belgique, où le pilier socialiste reste puissant".

Des transferts de… voix ?

Écolo apparaît pour sa part peu concerné par les transferts d’élus, qu’il s’agisse d’arrivées comme de départs. "Peut-être parce que le parti véhicule des valeurs auxquelles ses membres sont particulièrement attachés ", réfléchit Benjamin Biard.

"Mais sur le plan électoral, c’est une autre chose, souligne-t-il. Car Les Engagés et leur nouvelle approche des enjeux écologiques pourraient venir puiser dans les voix d’Écolo. Plus que des mouvements entre partis, ce sont surtout des transferts de voix qui sont donc concernés. "