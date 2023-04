Réseaux sociaux, quand la pause s’impose: "Avant, je pouvais passer la soirée sur Instagram"

C’est le cas d’Émilie (prénom d’emprunt), 35 ans. Il y a 3 mois, elle décide de retirer les applications Facebook et Instagram de son smartphone. "Je me suis rendu compte que ça m’atteignait psychologiquement. Je regardais beaucoup de vidéos et me comparais tout le temps. Il y a des choses enjolivées mais aussi de vrais talents. Ça me rendait triste, mal. “Tu es nulle en fait.”"

Et puis, il y a le temps passé. Plusieurs heures par jour. "C’est la première chose que tu fais en ouvrant les yeux, la dernière chose quand tu les fermes. Quand tu ne réponds pas à ton enfant parce que tu regardes une vidéo, ça ne va plus. Un jour, mes enfants m’ont dit “maman tu es trop sur ton GSM”, ça fait mal."

"Moins de pression"

Aujourd’hui, si Émilie veut rejoindre les réseaux, c’est via son ordinateur. Un obstacle, pour éviter la tentation. "Mais ça entraîne un truc de fou. Je cherche systématiquement une chose sur laquelle cliquer. Je vais voir ma galerie photos, etc."

Émilie a gardé ses comptes actifs. "J’utilise l’excuse du boulot. Je travaille dans la communication. C’est un challenge car tu ne peux pas être créateur de contenus sans être consommateur. Il faut connaître les codes. "

En 3 mois, Émilie sent déjà la différence. "Ça fait du bien. Je ressens moins de pression." Elle relit aussi. "Avant, je pouvais passer la soirée sur Instagram."

Si la jeune femme se demande combien de temps cela durera, la "prise de conscience" est là. "Pour moi, tu es accro aux réseaux comme au sucre. Tu as peur de louper quelque chose, tu es content d’avoir un like. Ces réseaux qui devaient ouvrir, nous renferment: les algorithmes montrent ce que l’on aime. Mais je pense que c’est impossible de se couper totalement. Au final, il faut trouver l’équilibre qui nous convient."

Et la pause d’un mois ? "C’est comme une tournée minérale. Cela peut faire sens si on réfléchit à sa consommation. C’est en tout cas symptomatique d’un malaise face aux réseaux sociaux."

L’économie de l’attention

Un malaise qui a poussé Cyrielle, 35 ans, à se couper des réseaux sociaux. "Je travaillais dans la communication Web. Connectée tout le temps, cela m’a mené au surmenage. J’avais aussi découvert ce qui se cachait derrière les réseaux, l’économie de l’attention." Pendant le confinement, Cyrielle lit un livre sur le "minimalisme digital" qui propose une pause d’un mois. "J’ai prévenu mes proches et ressorti mon vieux Nokia."

Les premiers jours seront "bizarres. J’étais en attente mais il n’y avait rien à attendre. Et puis, j’ai eu le plaisir de redécouvrir les choses à l’ancienne. J’ai lu 10 livres, je suis partie à Paris avec un guide en poche. J’ai récupéré beaucoup de temps."

Au bout de l’expérience – elle y ajoutera 2 semaines -, Cyrielle décide de ne plus aller sur Instagram, de supprimer Twitter. Elle garde Facebook. "Pour être au courant des événements et car certains de mes contacts ne sont pas ailleurs. Ce serait m’isoler fort. Mais mon entourage sait que ça ne sert à rien de me contacter via Facebook."

Slow life

La jeune femme s’inscrit volontiers dans la mouvance "slow life". "C’est très facile de retomber et je connais ma tendance à l’addiction aux écrans. C’est pour ça que je suis passée par les extrêmes." Elle se sent aujourd’hui "plus productive, concentrée": "je suis choquée quand quelqu’un s’interrompt à cause d’une notification".

Cyrielle a fait des économies. Son forfait GSM ne comptant plus les données mobiles, elle est passée de 50 à 7 €/mois.

Pour elle, "c’est aussi ok d’oublier des choses". Ne pas toujours immortaliser pour Instagram permet d’ "être dans le moment". Et les contacts ? "J’ai deux amis avec qui on discutait que via Whatsapp. Je dois relancer l’un. L’autre, on s’écrit des mails et même des lettres !"

La pause d’un mois, elle la conseille. Depuis, des amis ont fait pareil. Pour elle, "la dépendance aux réseaux est un vrai problème de santé publique. On a une responsabilité individuelle mais les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, NDLR) ont la leur !"

Aux États-Unis, des écoles ont récemment déposé plainte contre les réseaux sociaux, les accusant de "porter atteinte" à la santé mentale de leurs élèves . Facebook et Instagram sont visés par 8 autres plaintes, accusés de rendre "délibérément les jeunes accros".