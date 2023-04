"Je me déconnecte pendant un mois." Challenge ou véritable besoin, de plus en plus de personnes testent la detox des réseaux sociaux.

Témoignages.

Immobilier en Wallonie en 2023: découvrez le prix moyen d’une maison neuve dans votre province et votre commune

Selon Matexi, un des leaders du développement de quartiers, et Realo, une plateforme de données immobilières, une maison neuve coûte 380.378 euros en Belgique, ce qui correspond à une augmentation du prix moyen de 7,5% en un an. Et en Wallonie, la hausse est-elle aussi forte? Tentative de réponse.

EDITO | Des sauts de puce au grand saut

Comment circulera-t-on à Bruxelles en 2050 ? La STIB ramifiera-t-elle toujours le sous-sol? Et les fameux bouchons des heures de pointe se seront-ils étendus aux 24 h de la journée? Le trottoir sera-t-il enfin rendu aux piétons? Difficile à prédire. Alors, pour ne pas être pris de court, des scientifiques de la VUB esquissent des scénarios.

Neufchâteau a un plan pour séduire les médecins généralistes et spécialistes

Prime régionale de 25 000€ doublée, aide au conjoint... la Ville de Neufchâteau a un plan pour séduire et attirer chez elle médecins généralistes et spécialistes.

Bastogne: une éleveuse de chats aurait escroqué des clientes

Une éleveuse de chats Maine Coon aurait escroqué plusieurs clientes, leur soutirant de l’argent sans remise de chat. Le Parquet a requis un mois de prison.

Jemeppe: la dame aux chapeaux, bientôt costumière de Manneken Pis (vidéo)

Depuis plus de dix ans, Magali Hertsens confectionne chapeaux, casquettes, képis folklorique et même pennes sur-mesure à Spy. Son carnet de commandes affiche complet jusqu’en juin. Avec un événement inédit pour la modiste: la confection du costume de Manneken Pis à l’effigie des Molons.

Brigitte Lecordier, la voix de Goku et Oui-Oui, était à Arlon: "J’ai une communauté extraordinaire"

Si sa voix est l’une des plus connues, c’est bien moins le cas de son visage: Brigitte Lecordier, la voix de Goku (Dragon Ball) ou encore de Oui-Oui, était à Arlon ce week-end pour la 3e édition du "Japan Day".

Julie Dekegeleer, un talent mouscronnois chez Paco Rabanne

Givenchy, Cacharel, Balenciaga, Mugler, Courrèges, Paco Rabanne. Les noms qui apparaissent sur le CV de la designer mouscronnoise parlent à tous. Elle nous détaille son joli parcours de vie.

Zinckernagel vu par son coach mental: “On voulait qu’il soit plus buteur”

Meilleur buteur du Standard (9 réalisations), le médian offensif danois est le Rouche qui frappe le plus souvent au but, devenant une réelle menace autrement que par la seule passe, sa première qualité.

Les confidences de Charles De Ketelaere, douze mois après son dernier but: “J’essaye de ne pas lire les critiques”

Depuis son arrivée en Lombardie, Charles De Ketelaere n’est toujours pas sorti de sa zone de turbulence.