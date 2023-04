Taille des classes: une proposition de décret pour lutter contre les excès

©EdA

Un air de déjà-vu ? De fait : en octobre dernier, le parti de gauche radicale avait déjà déposé un texte du même genre.

"Nous avons déjà déposé une proposition de décret qui supprimait ces dérogations, rembobine Alice Bernard, la cheffe de groupe PTB. Tout en la rejetant, la majorité PS-MR-Ecolo et surtout la ministre Caroline Désir avaient laissé une porte ouverte par rapport aux dérogations automatiques".

Disparités

Un groupe de travail installé par le gouvernement dans le but d’objectiver la situation avait calculé que, au 1er octobre 2021, les classes du fondamental oscillaient, en moyenne, entre 18 et 20 élèves. Dans le secondaire, le calcul est beaucoup plus difficile, les groupes variant d’une heure de cours à l’autre selon les options.

"Ce qui caractérise particulièrement notre enseignement, ce sont les disparités énormes qui existent en matière de taille des classes, dénonce le parti depuis les rangs de l’opposition. S’il existe des groupes-classes composés de sept ou huit élèves voire moins, il n’est pas rare que des cours soient donnés devant trente-quatre ou trente-cinq élèves. Ceci génère des conditions de travail très difficiles pour les enseignants. Mais surtout des conditions d’apprentissage détestables pour les élèves concernés. "

Exceptions

D’autant que "le décret qui fixe les normes prévoit en même temps de nombreuses dérogations qui permettent de les contourner. Et le problème, c’est que ces dérogations sont loin d’être marginales dans notre système (NDLR : 7 % des classes de P1-P2 sont concernées ; 2 % au-delà)".

Avec ce nouveau texte, le PTB entend donc s’attaquer aux dérogations automatiques, de sorte que ces exceptions redeviennent de l’ordre de… l’exception.